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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة طرق الأبواب للتوعية ضد مخاطر الإدمان بمدينة أرمنت في الأقصر

صندوق مكافحة الإدمان ووحدة حماية الطفل ينظمان حملة لطرق الأبواب للتوعية ضد مخاطر الإدمان بمدينة أرمنت
صندوق مكافحة الإدمان ووحدة حماية الطفل ينظمان حملة لطرق الأبواب للتوعية ضد مخاطر الإدمان بمدينة أرمنت
شمس يونس

أعلنت محافظة الأقصر أنه فى إطار التعاون بين وحدة حماية الطفل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظة الأقصر ، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري، تم تنظيم حملة طرق الأبواب للتوعية ضد مخاطر الإدمان بهدف تسليط الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الادمان (١٦٠٢٣) ، بقرى الرياينة والسلام.   


وخلال الحملة تم عمل مقابلات مع  المواطنين فى شوارع قريتى الرياينة والسلام، حيث تم تنظيم ندوات بهدف التنويه عن بعض العادات الخاطئة مثل الإسراف في تناول بعض الأدوية المسكنة للألم والتى تحتوي على بعض المواد المخدرة مع اتخاذ التدابير الاحترازية ، وكيفية التعامل مع الأفراد داخل الأسرة والتعرف علي كيفية  اكتشاف تعاطي أحد أفراد الأسرة للمواد المخدرة والاكتشاف المبكر لحالات التعاطى من خلال ظهور عدة أعراض سواء كانت أعراض ظاهرية مثل احمرار العين المستمر وعدم الاتزان وقلة الاستيعاب واللامبالاة او الانفعالات الشديدة والغضب او الهدوء والانطواء ، وكيفية التواصل مع الخط الساخن .

ولاقت المبادرة قبولاً كبيراً من جانب الأهالى بالقرى التى تمت زيارتها وطالبوا بتكرار تلك اللقاءات التي لها أثر ايجابى فى توعية المواطنين وخاصة الشباب. 

أشرف على تنفيذ المبادرة نجوى ابراهيم مدنى مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وهبة سيد نائب رئيس وحدة صندوق مكافحة وعلاج الادمان، وفاطمة على واسراء أحمد مدربات التنمية الحياتية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعزة على مدير وحدة حماية الطفل بمركز أرمنت.

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