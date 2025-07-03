تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلدورات بطريق طراد النيل بمدينة الزينيه بالأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينيه بالاقصر برئاسة أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينيه، بالتنسيق مع مديرية الطرق بالأقصر، برئاسة المهندسة إلهام شيبانى مدير عام مديرية الطرق بالأقصر، بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلدورات بطريق طراد النيل ( الأقصر العشي الرئيسي).

وتضمنت الأعمال بداية من محطة تموين السيارات بالزينيه قبلي وحتى محطة رفع الصرف الصحي بالزينيه قبلي وذلك لظهور الطريق بالمظهر الجمالي، تمهيدا لرفع كفاءة الطريق وإعادة رصفه وذلك لسهولة الحركة المرورية بالطريق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وفقاً لتوجيهات محافظ الأقصر.



كما تابع رئيس مركز ومدينة الزينيه أعمال تركيب و مد وتدعيم كابلات الشركة المصرية للاتصالات بطريق طراد النيل، وأعمال رفع كفاءة طريق عملية مياه الشرب بالزينيه قبلي، حيث تم رفع حوالي ٥٠ طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة وذلك لسهولة الحركة المرورية بالطريق وسهولة دخول وخروج المعدات الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالزينيه.