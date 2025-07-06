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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة

محافظ الأقصر يعتمد خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة لزيادة الموارد وتعزيز التنمية
محافظ الأقصر يعتمد خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة لزيادة الموارد وتعزيز التنمية
شمس يونس

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، خريطة الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة وبالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، في خطوة مهمة تهدف إلى ترسيخ الأسس التخطيطية والإدارية السليمة.

خلال الاجتماع، أوضح محافظ الأقصر أن مساحة محافظة الأقصر بعد التقسيم الجديد ارتفعت إلى 6,380,681 فدان، بعد أن كانت 806,365 فدان فقط، ما يمثل توسعًا كبيرًا في المساحة الجغرافية للمحافظة.

وجه عماره ،  السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع سكرتيري عموم المحافظات المجاورة لتبادل الخبرات والتنسيق التنفيذي، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المضافة، من معادن ومحاجر، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وزيادة موارد المحافظة.

أكد محافظ الأقصر  أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم التقسيمات الإدارية لتحقيق التكامل الجغرافي والتنفيذي بين المحافظات، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الموارد والإمكانات المتاحة.

أشار إلى أن الهدف من إعادة ترسيم الحدود هو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي وتسهيل تقديم الخدمات، فضلًا عن تحديد دقيق لنطاقات المسئولية الإدارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة.

كما أوضح أنه جارٍ موافاة وزارة التنمية المحلية بالخريطة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتمادها رسميًا.

حضر الاجتماع أحمد وزيري، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد،وأعضاء لجنة تدقيق وترسيم الحدود، وهم مدير مديرية المساحة، ومديري إدارات الأملاك والتخطيط العمراني والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية،ونُواب رؤساء المدن، ومدير المكتب الفني للمحافظة،
إلى جانب ممثلي إدارات المحاجر، والمتغيرات المكانية، والتقنين، وممثلين عن مديريات الزراعة والطرق والكباري ، بالإضافة إلى ممثل عن شركة الكهرباء.

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