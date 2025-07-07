محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي الحميدات شرق بإسنا لعرض مطالب خدمية ملحّة

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، وفدًا من أهالي قرية الحميدات شرق التابعة لمركز ومدينة إسنا، وذلك لعرض عدد من المطالب الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.





وفى بداية اللقاء أعرب أهالي القرية عن تقديرهم لاستجابة محافظ الأقصر ودعمه المتواصل لمطالب المواطنين، مؤكدين ثقـتهم في قيادته وحرصه على إيجاد حلول عاجلة للمشكلات المطروحة.



ومن ابرز المطالب التى عرضوها دخول الوحدة الصحية بالقرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو توافر الخدمات صحية بداخلها، حيث تعاني الوحدة من غياب بعض الأجهزة الطبية والأدوية ، رغم أن عدد سكان القرية يتجاوز الـ20 ألف نسمة، كما أنه لا يوجد طبيب مقيم.

كما طالبو بتحسين خدمات الري للمزارعين، حيث طالب الأهالي بإثبات مسقى الزرقاني، لضمان حقوق المزارعين الذين يعتمدون كليًا على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، وإصلاح منظومة توزيع السماد، مشيرين إلى عدم وجود نسبة محددة في توزيع كميات السماد بالجمعية الزراعية بالدير، مطالبين بفصل الجمعية الزراعية الخاصة بالحميدات شرق عن جمعية الدير، خاصة وأن لديهم مبنى مخصص للجمعية تم إنشاؤه بجهود ذاتية.

كما طالبو بتمهيد وإنارة طريق المعاهدة، وهو المدخل الرئيسي للقرية، لضمان سلامة الأهالي ورفع كفاءة البنية التحتية وإمكانية عمل مخبز تموينى مدعم.



وكذا تشغيل مدرسة محطة المطاعنة، والتي ما زالت متوقفة عن العمل منذ ثلاث سنوات، رغم حاجة المنطقة الماسة لها، دون أن تشملها خطط التطوير أو إعادة التأهيل.



وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء، حرصه على دراسة كافة المطالب المقدمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات وتحسين مستوى الخدمات، خاصة في القرى ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة، مثل قرية الحميدات شرق.