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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الأقصر يحصد أربعة مراكز جمهورية في مسابقات الصحافة والإعلام التربوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أربعة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات الصحافة والإعلام التربوي، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل محافظة الأقصر التعليمي، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وقد حصلت محافظة الأقصر على المركز الثالث جمهوري في مسابقة المعرض العام، كما أحرزت مدرسة الأقصر الثانوية الفندقية المركز الرابع جمهوري في مسابقة التقرير الصحفي (مستوى الثانوي الفني).
وفي السياق ذاته، فازت مدرسة السلام الخاصة لغات بالمركز الرابع جمهوري في مسابقة المجلة الإلكترونية (المستوى الإعدادي)، بينما حققت مدرسة أرمنت الثانوية بنات المركز الخامس جمهوري في مسابقة المجلة الإلكترونية (مستوى الثانوي العام).

وأعرب "جارح" عن بالغ تقديره للجهود المبذولة، موجهاً رسالة تهنئة إلى حمدي دندراوي موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالأقصر، مشيداً بدوره المتميز في دعم وتشجيع الطلاب، كما أثنى على المتابعة الفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية والخدمات بقيادة هشام عبد الستار، والتي كان لها بالغ الأثر في هذا التميز التربوي.

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