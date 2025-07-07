توريد 25 ألف طن من الأقماح المحلية فى محافظة الأقصر

اعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، أنه في ظل التيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة التموين و التجارة الداخلية بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، و تكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، فإن توريدات محصول الذهب الأصفر “القمح” وصلت إلى 25000 طن عبر نقاط التوريد المعتمدة لمحافظة الأقصر في مركزي أرمنت و إسنا.

وقال المهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأقصر، إن جميع المؤشرات إيجابية حيث تؤكد أن هذا الموسم سيكون أفضل من حيث الكمية الموردة و كذلك جودة الأقماح و ذلك باستمرارية توريد القمح و تحفيز المزارعين على التوريد حيث أن الإجراءات ميسرة لهم.