حفل ختام مشروع زراعة القصب بالشتلات والرى بالتنقيط في الأقصر

‏شهد العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت نائبا عن محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة حفل ختام مشروع زراعة القصب بالشتلات والرى بالتنقيط، والذي نظمته جمعية رواد المستقبل للتنمية الاقتصادية بالمحاميد بحري.

وذلك ضمن مشروع "معا من أجل بناء مجتمعات زراعية مستدامة" والممول من مرفق البيئة العالمية برنامج المنح الصغيرة (Gef/SGP) والذى يهدف إلى ‏تعزيز الزراعة المستدامة في المنطقة واستخدام الطاقة الشمسية والري الحديث بالتنقيط، والذي يؤدي إلى ‏زيادة إنتاجية القصب وتحسين جودته.



وتضمن المشروع زراعة ١٨ فدان قصب بالشتلات من خلال المشروع كما تم رفع قدرات ووعى المواطنين من السيدات والرجال على زراعة قصب السكر بالشتلات وذلك في إطار تعزيز قدرات المجتمعات الزراعية للتحول نحو الزراعة المستدامة واستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتجددة والرى الحديث.

حضر الحفل كل من الدكتور جابر الكلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والمهندس محمد رضوان مدير إدارة البيئة بالأقصر ، وأيمن السيد حفني رشوان رئيس مجلس ادارة جمعية رواد المستقبل للتنمية الاقتصادية بالمحاميد بحري، ومدير الري بأرمنت، ومندوب شركة السكر ومجلس المحاصيل السكرية، ومدير إدارة التضامن الاجتماعى بأرمنت.

ومن جانبه، أبدى رئيس مدينة أرمنت العميد أحمد الهواري، سعادته البالغة بنجاح هذا المشروع والذي سيؤدى الى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالشتلات وتحسين المستوى المعيشى للمزارعين، مثمناً دور الجهات المانحة فى تعزيز قدرات المجتمعات الزراعية للتحول نحو الزراعة المستدامة واستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والري الحديث.