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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتحسين جودة الخدمات.. وكيل الصحة بالأقصر يتابع انتظام العمل بوحدات إدارة إسنا

وكيل وزارة الصحة بالاقصر
وكيل وزارة الصحة بالاقصر
شمس يونس

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية بعدد من الوحدات الصحية التابعة لإدارة إسنا الصحية.


شملت الجولة وحدات كومير، ترعة ناصر، والمساوية، وذلك برفقة الدكتور زكريا حداد، مدير إدارة إسنا الصحية، حيث تم متابعة انتظام سير العمل داخل الوحدات، ومراجعة السجلات الطبية، وأعمال التطعيمات، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، على ضرورة توافر الأمصال والمستلزمات الطبية الأساسية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين.

وأكد على أهمية رصد المعوقات التي تواجه العمل الطبي والسعي لإيجاد حلول فورية لتذليلها، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار دعم المديرية الكامل للوحدات الصحية وحرصها على تحسين جودة الخدمات المقدمة في كافة أنحاء المحافظة.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالاقصر، بالمرور علي القافلة العلاجية المقامة بمركز شباب الرزيقات قبلي، بإدارة أرمنت الصحية، حيث تم الاطمئنان على انتظام كافة الترتيبات الخاصة بإقامة القافلة، التي تنظمها مديريه الشئون الصحية للمناطق المحرومة، حيث تقام القافلة على مدار يومين وبمتابعة من الدكتورة نهاد نصرالدين منسق عام القوافل العلاجية، وذلك ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد على انتقال الخدمة الطبية للقرى والمناطق المحرومة.

كما استكمل وكيل وزارة الصحة جولته بالمرور على وحدة الديمقراط لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية للمترددين ومتابعة التطعيمات وتوافر الأمصال.

كما حضر الدورة التدريبية للتمريض، بحضور الدكتور محمد عبدالحافظ مدير ادارة أرمنت الصحية، وذلك للتدريب على أعمال خدمات تنظيم الأسرة ومتابعة الحوامل ورعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات الروتينية.

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