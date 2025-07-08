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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد ورشة "الدعم الفني".. ويؤكد: رضا المواطن الهدف الرئيسي للمشروعات

محافظ الأقصر يتفقد ورشة "الدعم الفني" ويؤكد: رضا المواطن هو الهدف الرئيسي للمشروعات
محافظ الأقصر يتفقد ورشة "الدعم الفني" ويؤكد: رضا المواطن هو الهدف الرئيسي للمشروعات
شمس يونس

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ورشة العمل الخاصة بمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، وذلك في إطار التركيز على تطوير محافظات صعيد مصر.

ويستهدف التدريب جميع الموظفين المعنيين بالخطة الاستثمارية، مع مراعاة التنوع في المشاركة بين مختلف الإدارات والمراكز والمدن، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق التنمية الفعلية على أرض الواقع.

وخلال كلمته، أعرب المحافظ عن شكره لوزارة التنمية المحلية والقائمين على الورشة التدريبية، لاهتمامهم بمحافظة الأقصر وحرصهم على تنمية قدرات موظفيها، مؤكداً أن الهدف الأساسي لأي مشروع هو تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة.

وأوضح أن دراسة الجدوى لأي مشروع يجب أن تقوم على فهم سلوك المواطن ومعرفة احتياجاته الفعلية، مشددًا على أهمية تنفيذ المشروعات في قلب الكتل السكنية حتى تؤتي ثمارها بشكل فعلي.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المدن بضرورة التفاعل مع الموظفين أصحاب المقترحات، وقال: "أرحب بأي موظف لديه فكرة أو مبادرة، ويتواصل مع رئيس المدينة، لأنني أعمل بكم لا بمفردي."

كما شدد المحافظ على ضرورة اللقاءات الدورية مع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم واقتراحاتهم، مؤكدًا على أهمية تشجيع الكفاءات في مواقع العمل، مع استمرار تقييم أداء الموظفين لتصعيد العناصر المتميزة.

وأضاف أن التدريب لا بد أن ينعكس على الواقع العملي من خلال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بناءً على احتياجات القرى والمراكز الحقيقية، بما يضمن وصول الخدمة للمواطن المستحق وتحقيق الأثر المطلوب.

وتضمنت الورشة تقديم المادة العلمية من جانب نخبة من الخبراء، على رأسهم الدكتور أحمد عاشور، استشاري دراسات الجدوى، والدكتورة شريفة ماهر، مدير مكون التنمية الاقتصادية وتطوير نظم الدعم الفني بمشروع الدعم، إلى جانب عبدالله مصطفى، مسئول مكون التنمية الاقتصادية بالمشروع، وعلى مختار، مدير العمليات.

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