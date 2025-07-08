السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع الانتهاء من أعمال تركيب وربط الخط على محطة المياه بقرى وتوابع الفشن

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تابع السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، الإجراءات الفنية التي نفذتها شركة المياه الشرب والصرف الصحي،لتدعيم وتعزيز الخدمة بشبكة مياه الشرب ورفع الضغوط بعدد من قرى مركز الفشن ، وبحضور : المهندسة دينا عمر رئيس الشركة مياه الشريب والصرف الصحي ، الأستاذ علي حماد رئيس مركز ومدينة الفشن

حيث تم "مساء أمس" الانتهاء من أعمال تركيب وربط خط مياه قطر 12 بوصة على محطة مياه الشرب بالفشن ، وذلك بمعرفة فنيي الشركة ، لتغذية عدد من القرى والتوابع بدائرة مجلس قروي الفنت والتي يبلغ تعدادها أكثر من 30 ألف نسمة،وذلك لزيادة الضغوط والتغلب على مشكلة نقص المياه بتلك القرى وهي :

الفنت الغربيه وتوابعها (عزبة صالح لملوم ، عزبة ابراهيم ميخائيل، علي حسن، كامل صدقي،إبراهيم راجي ، فتحي بركات ، الملاطاوى، مفتاح رحيم ،عزبة د انيس ، عزبة علي صالح ،بالإضافة إلى قرية منشأة عمرو وتوابعها (عزبة برستينا، منشأة مبارك ، خوري حداد ، بشرى نخلة ،ملك السيد ،مجلي عبده، الجيل الجديد ، انيس ذكري، حنا برسوم ،عزبة أبو عاشور ، كامل الريدى، أولاد عواد، عزبة السلام ، عزبة عبد الجيد، عزبة نمر كيلاني، الوقف ، عزبة أبو دولة.