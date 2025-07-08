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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بني سويف.. إجراءات عاجلة حيال انقطاع وضعف المياه بعزبة كوم أبوخلاد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللقاء المفتوح بالمواطنين،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

بدأ المحافظ اللقاء  ببحث الشكوى التي تقدمت بها مواطنة _من الأولى بالرعاية ومقيمة بقرية سنور مركز بني سويف _ وتعاني من مرض  الروماتويد وتحتاج إلى علاج أسبوعي،حيث كلف المحافظ مسؤولى خدمة المواطنين و التأمين الصحي بالتنسيق مع مستشفى الجامعة ، لتسهيل حصول المواطنة على العلاج المقرر لها على نفقة الدولة والتيسير عليها فيما يخص مواعيد الصرف والذهاب للمستشفى

وفيما يتعلق  بشكوى تقدمت بها إحدى السيدات مصابة بمرض الجذام  من سوء حالة المكان المخصص لتلقى  العلاج_ بعد نقلهم إليه من مديرية الصحة إلى منطقة خلف مستشفى الحميات_ ،بسبب أعمال صيانة بشبكة الصرف الصحي لمديرية الصحة و يجرى تنفيذها بمعرفة شركة المياه الشرب والصرف الصحي

حيث كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري بعمل زيارة ميدانية لمعاينة الموقع الحالي المخصص لعيادة مرضي الجُذام، و التنسيق مع الصحة لتوفيير المتطلبات اللازمة للتيسير على المرضى وتوفير أماكن انتظار وفتح الحمامات  ووسائل تهوية مناسبة بالمكان المؤقت للعيادة خلف منطقة الحميات ، بجانب تكليف مسؤولى الصحة بسرعة انخاء الإجراءات الفنية والمالية الخاصة بأعمال صيانة شبكة الصرف بالمستشفى والانتهاء منها تمهيدا لعودة المرضى لمكانهم الأصلى

كما وجه المحافظ بسرعة اتخاذ مايلزم من إجراءات بشأن شكوى أهالي قرية عزبة الشركة بكوم أبوخلاد ، من انقطاع وضعف مياه الشرب ومعاناتهم في توفير احتياجاتهم من مياه الشرب النقية ، مكلفا رئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة المياه  لإرسال سيارات مياه شرب نقية في حالات الانقطاع أو الضعف عن بعض المنازل التي تكون في أماكن مرتفعة ، بجانب دراسة إمكانية توفير تغذية إضافية من الشبكة وذلك  بالربط على خط مياه بقطر أكبر ، مع مراعاة عدم تأثر أية مناطق آخرى بهذا الربط

حيث أوضح مسؤولو قطاع مياه الشرب الصرف الصحي،أن المشكلة سوف يتم حلها مع انتهاء مشروع توسعات محطة مياه أشمنت "قبل نهاية الشهر الجاري" والتي ستخدم العديد من المناطق  بمركزي ناصر والواسطى ، فيما أعطى المحافظ تعليماته لرئيس الوحدة المحلية والمجلس القروي بمتابعة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها لحل تلك المشكلة

واستمع المحافظ لشكوى بعض أهالي قرية دشطوط مركز سمسطا ، من عدم ربط منازلهم  الكائنة بأحد الشوارع  على شبكة الصرف الصحي بالقرية،حيث أوضح مسؤولو الصرف الصحي أنه المنازل المذكورة سيتم ربطها عبر وصلات منزلية  على مطبق"يخدم الشارع الكائن به المنازل"، والذي سيتم تنفيذه عقب الانتهاء من أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي ،والتي كلف المحافظ رئيس المدينة بالتواصل مع مسؤولى شركة الغاز لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من أعمال التوصيل ، لإدخال الصرف الصحي لتلك المنازل

وشهد اللقاء صرف إعانةعاجلة " قررها المحافظ" لإحدى السيدات "مريضة ومطلقة ولديها 3 أبناء في مراحل التعليم،بجانب مساعدة منتظمة على دفعات "لمدة  6 أشهر"من التضامن الاجتماعي، فضلا عن تكليف التضامن باتخاذ مايلزم  حيال استصدار فيزا تكافل لأحد أفراد  الأسرة "طفل من  ذوي الهمم"،إضافة  إلى التنسيق مع المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية لعمل مشروع صغير يدر دخلا للأسرة

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