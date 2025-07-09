استجابة للمواطنين.. سكرتير عام بورسعيد يقود حملة موسعة لمتابعة أعمال النظافة بالزهور

واصل اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، يرافقه اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور، قيادة حملة مكبرة على النظافة لليوم الثالث، وذلك لرفع القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية والمؤسسات الحيوية بالحي.

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واستجابة لشكاوى أهالي حي الزهور، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق السكنية المختلفة.

سكرتير عام بورسعيد يقود حملة موسعة لمتابعة أعمال النظافة بالزهور

قامت الحملة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بديوان عام حي الزهور، بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ مدعومين بسيارات النقل الميكانيكي والمكبس وعمال إدارة تحسين البيئة، برفع كميات من القمامة والمخلفات بعدد من الشوارع المحيطة بالمناطق السكنية والمؤسسات الحيوية.

وتم تكثيف أعمال النظافة بمنطقة علي بن أبي طالب وكنس الشوارع المحيطة به ونظافتها بالكامل.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي، والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.