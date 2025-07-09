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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"مسيرة وطنية وبكاء لرحيله".. مارجرجس بورسعيد تستقبل العزاء في وفاة القمص بطرس الجبلاوي

"مسيرة وطنية وبكاء لرحيله "... مارجرجس بورسعيد تستقبل العزاء في وفاه القمص بطرس الجبلاوي
"مسيرة وطنية وبكاء لرحيله "... مارجرجس بورسعيد تستقبل العزاء في وفاه القمص بطرس الجبلاوي
محمد الغزاوى

استقبلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الانبا تادرس مطران محافظه بورسعيد وضواحيها  ، اقباط بورسعيد ومسلميها على حد السواء وذلك بقاعه المناسبات بكنيسه مارجرجس بشارع محمد على لتقديم واجب العزاء في القمص بطرس الجبلاوي كاهن الكنيسه الذي يعتبر من اهم رموز الدينيه والوطنيه بالمحافظه الباسله، والذي وافته المنية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد مشوار حافل من العطاء والأدوار الوطنية الجليلة.

وشهد العزاء حاله من الحزن الشديد والبكاء من كل محبين القمص بطرس الجبلاوي الراحل ، والذي كان يتمتع بشعبيه كبيره ومحبه اكبر في نفوس المسيحيين والمسلمين على حد السواء وبالاخص الكبار سنا، لدور البطولي في فتره المقاومه الشعبيه ببورسعيد عام 1956 ،حيث كان يخطب في الناس ويحفزهم للدفاع عن الوطن ضد العدو ، وكان داعما لابطال المقاومه الشعبيه  ، كما كان له بطولات كبيره في جميع الحروب التي خاضتها مصر.

"مسيرة وطنية وبكاء لرحيله "... مارجرجس بورسعيد تستقبل العزاء في وفاه القمص بطرس الجبلاوي

واكدت مطرانيه الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ان مصر  بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص فقدت اليوم رجلا وطنيا ذو طراز فريد من حب الوطن والتفاني في خدمته، داعيين الله ان يعزى قلوب محبيه ويلهمهم الصبر والقوه ، ومؤكدين ان ذكرى القمص بطرس الجبلاوي ستظل ذكرى محبه وخير على مر السنوات.


جدير بالذكر ان القمص بطرس الجبلاوي توفي اليوم في الولايات المتحده الامريكيه  عن عمر يناهز ال ٩٣ عام ، و ذلك قضاء اكثر من 75 عام في خدمه الكنيسه ونشر مبادئ المحبه والخير بين الجميع ، حيث تم رسامته وإعلانه كاهنا عام 1954 وهو في عمر 22 عام وذلك لنبوغه وفطانته والثقافة التي يتمتع بها.

بورسعيد مطرانية بورسعيد كنيسة مارجرجس القمص بطرس الجبلاوي محافظة بورسعيد

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