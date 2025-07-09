عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أصحاب المحال التجارية بمنطقة العرب، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لبدء أعمال تطوير شاملة للمنطقة والتي تعد أحد أقدم وأعرق المناطق التجارية والتراثية بمدينة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور محمد فواز رئيس حي العرب، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات ، والمهندسة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية، والأستاذة إيمان العزوني ، مدير الإدارة المالية، وممثلي الجهات التنفيذية ،وعدد من أصحاب المحال التجارية بمنطقة العرب.

محافظ بورسعيد يستعرض مع أصحاب المحال التجارية خطة تطوير منطقة العرب

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى مقترحات واراء أصحاب المحال التجارية بشأن خطة التطوير، كما حرص على الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المطروحة من الحضور موضحًا أن المحافظة تضع في أولوياتها تحقيق التوازن بين التطوير الحضاري والحفاظ على الطابع التراثي الفريد للمنطقة بما يضمن الحفاظ على هوية العرب التاريخية ومكانتها لدى أبناء بورسعيد وزوارها.

وأكد اللواء محب حبشي أن تطوير منطقة العرب سيتم وفق رؤية متكاملة تراعي طبيعة المنطقة كمنطقة تراثية وسياحية مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة تستهدف وضع بورسعيد على الخريطة السياحية لمصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات السياحية والتنموية التي تتماشى مع طبيعة المدينة وتعمل على تعزيز دورها كمقصد سياحي واقتصادي وتجاري متميز.

وشدد محافظ بورسعيد على أن أعمال التطوير ستتم بمراعاة مصالح أصحاب المحال ووفق جدول زمني محدد يراعي عدم تعطيل الحركة التجارية بالمنطقة، مؤكدًا علي التنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في تنفيذ المشروع.