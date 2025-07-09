قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل قرار الفائدة.. أي شهادة من الأهلي تضمن لك أعلى عائد؟
مصرع سيدة سقطت من شرفة الطابق الثالث بأبو النمرس
تصعيد دمـ.وي في غزة.. مـ.جازر إسرائيلية واستهداف ممنهج لمخيمات النازحين
رويترز: غرق السفينة «إتيرنتي سي» الليبيرية وإنقاذ 5من طواقمها حتى الآن
قافلة طبية استثنائية لأهالي قرية فتيات حادث الطريق الإقليمي في المنوفية
وقع من الرابع.. لهو طفل يتسبب في مصرعه ببولاق الدكرور
أحزاب تستعد لماراثون الشيوخ 2025.. الوفد بمرشحين على القائمة الوطنية.. والتجمع يقرر عدم خوض الانتخابات على الفردي
«التموين» تطلق خدمة إلكترونية لتحديث الرقم الضريبي على السجل التجاري
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم
مدبولي يتفقد سنترال رمسيس ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات
ترامب يعلن حضوره نهائي كأس العالم للأندية
استشهاد 20 فلسطينيًا بغارتين إسرائيليتين جنوبي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مع أصحاب المحال التجارية خطة تطوير منطقة العرب

محافظ بورسعيد يستعرض مع أصحاب المحال التجارية خطة تطوير منطقة العرب
محافظ بورسعيد يستعرض مع أصحاب المحال التجارية خطة تطوير منطقة العرب
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أصحاب المحال التجارية بمنطقة العرب، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لبدء أعمال تطوير شاملة للمنطقة والتي تعد أحد أقدم وأعرق المناطق التجارية والتراثية بمدينة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور  محمد فواز رئيس حي العرب، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات ، والمهندسة دينا الحمامي مدير الإدارة الاستراتيجية، والأستاذة إيمان العزوني ، مدير الإدارة المالية، وممثلي الجهات التنفيذية ،وعدد من أصحاب المحال التجارية بمنطقة العرب.

 محافظ بورسعيد يستعرض مع أصحاب المحال التجارية خطة تطوير منطقة العرب

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى مقترحات واراء أصحاب المحال التجارية بشأن خطة التطوير، كما حرص على الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المطروحة من الحضور موضحًا أن المحافظة تضع في أولوياتها تحقيق التوازن بين التطوير الحضاري والحفاظ على الطابع التراثي الفريد للمنطقة بما يضمن الحفاظ على هوية العرب التاريخية ومكانتها لدى أبناء بورسعيد وزوارها.

وأكد اللواء محب حبشي أن تطوير منطقة العرب سيتم وفق رؤية متكاملة تراعي طبيعة المنطقة كمنطقة تراثية وسياحية مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة تستهدف وضع بورسعيد على الخريطة السياحية لمصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات السياحية والتنموية التي تتماشى مع طبيعة المدينة وتعمل على تعزيز دورها كمقصد سياحي واقتصادي وتجاري متميز.

وشدد محافظ بورسعيد على أن أعمال التطوير ستتم بمراعاة مصالح أصحاب المحال ووفق جدول زمني محدد يراعي عدم تعطيل الحركة التجارية بالمنطقة، مؤكدًا علي التنسيق المستمر بين جميع الجهات التنفيذية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في تنفيذ المشروع.

بورسعيد محافظ بورسعيد مطنقة تراثية حى العرب المحلات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ارشيفية

جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

الزمالك

الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم

ترشيحاتنا

مجلس النواب

اقتراح برغبة لحظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا

حزب التجمع

التجمع يقرر عدم خوض انتخابات الشيوخ على المقاعد الفردية بسبب اتساع دوائرها

الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

يمامة: الوفد سيدفع بـ15 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية

بالصور

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل سمك السلمون المشوي بوصفة سهلة وطعم لا يقاوم

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن

تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع
تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع
تحذير طبي هام لمستخدمي حقن فقدان الوزن قد تضر أكثر مما تنفع

ميزة إخفاء الأوساخ.. أقوى سيارة من جيب تستخدم خدعة داخلية غريبة

جيب كومباس 4xe
جيب كومباس 4xe
جيب كومباس 4xe

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا
لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق يوميًا

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد