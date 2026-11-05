إصابة 6 أشخاص بينهم طفل في تصادم سيارة وتوك توك بالطريق الزراعي بأخميم

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعدما اصطدمت السيارة بالتوك توك من الخلف؛ ما أدى إلى انقلاب الأخير على جانب الطريق، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن طرفي الحادث سيارة يقودها شخص في العقد الرابع من العمر، وتوك توك يقوده شخص في العقد الثاني، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وكشفت المعاينة أنه أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، فاصطدم بالتوك توك من الخلف، ما أدى إلى انقلاب الأخير على جانب الطريق، ووقوع عدد من المصابين من مستقليه.

إصابة 6 أشخاص بينهم طفل رضيع

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بجرح في الرأس، وقائد التوك توك بسحجات في الوجه والكتف الأيسر، كما أُصيب نجل قائد التوك توك، في العقد الثاني من العمر، بكدمات بالقدمين والذراعين.

وشملت الإصابات زوجة الأخير، التي أصيبت بجرحين في الرأس والجبهة، وطفلهما البالغ من العمر عامًا واحدًا بكدمات في الرأس، بالإضافة إلى شقيقة الثالث التي أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين، أفادوا بمضمون ما أسفر عنه الفحص، فيما نفى قائد التوك توك والمصابون اتهام قائد السيارة بالتسبب في وقوع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.