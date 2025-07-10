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مفاجأة بشأن المستبعدين من "سكن لكل المصريين 5".. ماذا سيحدث 28 يوليو؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن المستبعدين من "سكن لكل المصريين 5".. ماذا سيحدث 28 يوليو؟

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
أحمد أيمن

في استجابة سريعة لرغبات المواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تقديم مجموعة من التيسيرات الهامة للعملاء الذين تقدموا في الإعلان السابق "سكن لكل المصريين 5"، وذلك للأشخاص الذين لم تنطبق عليهم الشروط أو الذين خرجوا من الأولوية. 

تأتي هذه الخطوة في إطار الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية الساعية لتيسير الحصول على السكن للمواطنين.. فما التفاصيل؟

استرداد مقدم جدية الحجز

أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن العملاء الذين سبق لهم التقديم في الإعلان السابق، ولم يحصلوا على الأولوية أو لم تنطبق عليهم الشروط، يمكنهم الآن إعادة التقديم ضمن الإعلان الجديد. 

الأهم من ذلك أنهم سيستطيعون استرداد مقدم جدية الحجز خلال فترة التقديم الحالية كحد أقصى، مما يوفر لهم فرصة جديدة للحصول على وحدات سكنية.

فئات التقديم على شقق المستبعدين

تم توفير خيارات الحجز مجددًا لفئات محددة من العملاء. تختلف متطلبات التقديم وفقًا لحالة كل عميل كما يلي:

العملاء خارج الأولوية: يتوجب عليهم رفع استمارة الحجز والإقرار، مع إيصال سداد جدية الحجز، بالإضافة إلى أي وثائق تثبت تحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل.

العملاء غير المنطبق عليهم الشروط: يجب عليهم تقديم ما سبق ذكره، بالإضافة إلى المستندات التي تفسر سبب عدم انطباق الشروط عليهم.

الراغبون في التقديم من جديد: يتطلب منهم رفع جميع المستندات المطلوبة وفقًا لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

مميزات جديدة للمتقدمين السابقين

من بين المميزات الجديدة، قرر الصندوق إعفاء المتقدمين السابقين من دفع المصاريف الإدارية. سوف يسدد هؤلاء المتقدمون فقط 150 جنيهًا كمصاريف تسجيل، مقارنة بـ700 جنيه (350 جنيه مصاريف إدارية و350 جنيه مصاريف تسجيل) للعملاء الجدد.

أصبح من الممكن الآن إجراء عملية الحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية وموقع الصندوق، وذلك لتفادي الازدحام أمام مكاتب البريد. كما تم إتاحة إمكانية سداد المصروفات عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مما يسهل على العملاء إتمام إجراءاتهم بسلاسة.

وحدات سكنية مخصصة للمستبعدين 

أعلن الصندوق عن تخصيص عدد من الوحدات السكنية حصريًا لبعض العملاء الذين لم يسبق لهم الاستفادة بأي نوع من الدعم، والذين قاموا بسحب مقدمات جدية الحجز، والذين تنطبق عليهم شرطي الدخل والسن. هذه الوحدات السكنية توفر فرصة للعديد من الأسر التي تحتاج إلى مساعدة في الحصول على مسكن مناسب.

تتوزع هذه الوحدات السكنية على عدة مدن، منها: أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، الغردقة، وأيضًا مدينة شطا بمحافظة دمياط. تتضمن الوحدات المُخصصة شققًا جاهزة وأخرى تحت الإنشاء، مما يمنح العملاء خيارات متعددة حسب احتياجاتهم.

سيبدأ فتح باب التقديم لهؤلاء العملاء في الفترة من 28 يوليو حتى 30 أكتوبر 2025. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إتاحة الأسبوع الأول من هذه الفترة لذوي الهمم، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.

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