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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء التقديم في سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

شقق
شقق
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن موعد التقديم في المرحلة الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل، والذي أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز به خلال ساعات، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة للفئات الأولى بالرعاية.

موعد التقديم في «سكن لكل المصريين 7»

أعلنت وزارة الإسكان أن التقديم في شقق سكن لكل المصريين 7 سيبدأ رسميا يوم الاثنين 8 يوليو 2025، ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:
www.shmff.gov.eg

ويتم التقديم إلكترونيا فقط، من خلال رفع المستندات المطلوبة وملء الاستمارات عبر المنصة الرسمية.

شقق مدعومة بمقدم يبدأ من 50 ألف جنيه وتقسيط حتى 20 سنة

يستهدف الإعلان السابع من المشروع شريحة محدودي الدخل، حيث يتم طرح وحدات سكنية بأسعار مدعومة تبدأ بمقدم حجز قدره 50 ألف جنيه، مع إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري على فترات تصل إلى 20 عاما، بفائدة سنوية ثابتة 8%، وذلك ضمن مبادرة الدولة لدعم الإسكان الاجتماعي.

شقق

أهم شروط الحصول على وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين 7»

وفقا للضوابط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن أبرز شروط التقديم تشمل:
ألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد 12 ألف جنيه
ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 15 ألف جنيه
ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة
أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها أو العاملين فيها

مساحات الشقق في الإعلان السابع

تتراوح مساحات الشقق المعروضة ضمن الطرح الجديد لمحدودي الدخل بين 75 مترا و90 مترا مربعا، وهي مجهزة للسكن الفوري أو على وشك الاستلام، ويتم تخصيصها وفقا لآلية إلكترونية تحقق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين.

المدن الجديدة المتاحة في الطرح

يشمل إعلان «سكن لكل المصريين 7» وحدات سكنية في عدد كبير من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، من بينها:
العبور الجديدة
العاشر من رمضان
حدائق العاصمة
15 مايو
أكتوبر الجديدة
بدر
السادات
برج العرب
طيبة الجديدة
أخميم الجديدة
أسوان الجديدة
سوهاج الجديدة
قنا الجديدة
المنيا الجديدة

وحدات في 16 محافظة

كما يشمل الطرح وحدات داخل مراكز عدد كبير من المحافظات، أبرزها:

أسوان – أسيوط – الأقصر – الجيزة – الفيوم – المنيا – المنوفية – سوهاج – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الدقهلية – الوادي الجديد – مطروح – البحيرة

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كراسة الشروط متاحة إلكترونيا

أوضحت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد ستكون متاحة فقط عبر الإنترنت، وتحتوي على:
تفاصيل الوحدات المتاحة ومساحاتها
شروط الاستحقاق والفئات المستهدفة
خطوات التقديم ورفع المستندات إلكترونيا
طريقة سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية

خطوات التقديم على «سكن لكل المصريين 7»
    1.    زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي: www.shmff.gov.eg
    2.    تحميل كراسة الشروط وقراءتها جيدا
    3.    إنشاء حساب على الموقع
    4.    ملء البيانات المطلوبة وتحميل المستندات
    5.    سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إلكترونيا أو من خلال مكاتب البريد

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