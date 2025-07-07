تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 10سفن، وتم تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و460 شاحنة و226 سيارة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2515 راكبا.



وذكر المركز- في بيان، اليوم الاثنين- أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع و220 شاحنة و224 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 44 ألف طن بضائع و240 شاحنة و2 سيارة.



وأضاف أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة "Great Beauty" وعليها 37 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، فيما وصلت إلى الميناء السفينتان "Belagos Express" و"الحرية2"، وشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و178 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) أربع سفن وهي "الحسين- أور- سينا- آيلة".