أحمد موسى يحذر من موجة غلاء عالمية: ارتفاع النفط والطاقة يهدد الاقتصاد

حذر الإعلامي أحمد موسى من تداعيات التصعيد العسكري والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، في ظل مخاوف من تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط والكهرباء والوقود، مؤكدًا أن انعكاسات الأزمات الدولية تمتد إلى الأسواق المحلية وحياة المواطنين.

التطورات الجارية في منطقة الخليج

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التطورات الجارية في منطقة الخليج، بجانب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تدفع العالم نحو مرحلة من عدم اليقين، وتزيد الضغوط على الاقتصادات المختلفة.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تعرضت لهزة قوية خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى 55 جنيهًا، بحسب ما ذكره خلال البرنامج، محذرًا من انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد المصري.

صعوبات معيشية واقتصادية

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميًا يفرض تحديات إضافية على الدول، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية صعوبات معيشية واقتصادية، تشمل ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة على تحمل الأعباء اليومية.

وأكد موسى أن تداعيات الحروب لا تقتصر على الدول التي تشهد صراعات مباشرة، بل تمتد إلى مختلف أنحاء العالم، مشددًا على ضرورة استعداد المؤسسات المصرية لمواجهة السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

تحركات أسعار النفط والتقلبات في الأسواق

وأشار إلى أن تحركات أسعار النفط والتقلبات في الأسواق العالمية تستدعي متابعة مستمرة، في ظل احتمالات استمرار الضغوط الاقتصادية مع تطورات المشهد الدولي.