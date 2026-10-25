قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق وتعاون حتى 2027.. تفاصيل لقاء وزير الري بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي
ناقد يكشف تفاصيل تصريحات حسين عموتة بشأن حالة اللاعبين وأسباب التغييرات الفنية
النينيو تدفع 2026 لرقم قياسي في درجات الحرارة.. وتهدد الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء عالميا
وجدي زين الدين: مصر لم تتخلَّ عن حقوقها المائية وتتعامل باستراتيجية طويلة النفس
روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية.. تقليص الإنفاق الحكومي وإعفاء محدودي الدخل ضريبيًا
صوت الشعب.. وجدي زين الدين: منتدى مصر يعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين
قائد القيادة الوسطى الأمريكية: مستمرون في دعم شركائنا الخليجيين
عبد الله بن زايد: محاربة الإرهاب دون التطرف كمحاولة تحويل ماء البحر إلى عذب
المغرب 05:09 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي الأسبوع المقبل
تغييرات جديدة تهدد مستخدمي واتساب في 2027.. ما علاقة شريحة SIM؟
تقارير : مخاوف إيرانية من عودة الحرب وتصاعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية
استبعاد حمزة عبد الكريم.. تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يحذر من موجة غلاء عالمية: ارتفاع النفط والطاقة يهدد الاقتصاد

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

حذر الإعلامي أحمد موسى من تداعيات التصعيد العسكري والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، في ظل مخاوف من تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط والكهرباء والوقود، مؤكدًا أن انعكاسات الأزمات الدولية تمتد إلى الأسواق المحلية وحياة المواطنين.

 التطورات الجارية في منطقة الخليج

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التطورات الجارية في منطقة الخليج، بجانب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تدفع العالم نحو مرحلة من عدم اليقين، وتزيد الضغوط على الاقتصادات المختلفة.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تعرضت لهزة قوية خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى 55 جنيهًا، بحسب ما ذكره خلال البرنامج، محذرًا من انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد المصري.

صعوبات معيشية واقتصادية

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميًا يفرض تحديات إضافية على الدول، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأوروبية صعوبات معيشية واقتصادية، تشمل ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القدرة على تحمل الأعباء اليومية.

وأكد موسى أن تداعيات الحروب لا تقتصر على الدول التي تشهد صراعات مباشرة، بل تمتد إلى مختلف أنحاء العالم، مشددًا على ضرورة استعداد المؤسسات المصرية لمواجهة السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

تحركات أسعار النفط والتقلبات في الأسواق

وأشار إلى أن تحركات أسعار النفط والتقلبات في الأسواق العالمية تستدعي متابعة مستمرة، في ظل احتمالات استمرار الضغوط الاقتصادية مع تطورات المشهد الدولي.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى التصعيد العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حسام حسن

الكشف عن مدرب منتخب مصر أمام مالاوي..وتحركات لتخفيف عقوبة حسام حسن

ترشيحاتنا

التمريض

بمصروفات سنوية.. جامعة الأزهر توافق على إنشاء وتشغيل معهد التمريض بنظام الخمس سنوات

علماء الأزهر يؤكدون أهمية تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب

في العيد القومي للسويس.. علماء الأزهر يؤكدون على أهمية تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب

دار الإفتاء

أمين الفتوى: الإفتاء تطلق منصة «حصين» الرقمية بـ9 لغات عالمية و10 ملايين فتوى موثقة

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد