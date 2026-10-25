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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى محذرًا: «وزير الدفاع البريطاني بيتكلم عن حرب قادمة.. وبيقول للأسر خزنوا أكل ومياه»

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على التحذيرات التي أطلقها وزير الدفاع البريطاني بشأن الاستعداد لاحتمالات اندلاع حرب مع روسيا، وما تضمنته من دعوات للمواطنين للاستعداد للطوارئ وتوفير الاحتياجات الأساسية، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس خطورة التطورات الدولية واحتمالات تغير المشهد العالمي خلال السنوات المقبلة.

التصريحات البريطانية تستدعي الانتباه

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التصريحات البريطانية تستدعي الانتباه، موضحًا أن ما يحدث في العالم حاليًا قد يكشف عن طبيعة المخاطر والتحديات المحتملة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضاف موسى: «الموضوع ده خطير جدًا جدًا، لو وزير الدفاع البريطاني بيقول إن إحنا في حرب قادمة مع روسيا، بيطلب من البريطانيين، خلي بال حضراتكم، الكلام ده في منتهى الخطورة، لأنه ده كمان بيقول لنا العالم ممكن يروح فين بعد سنتين تلاتة».

وتابع أن التحذيرات البريطانية تتحدث عن وجود ألف يوم للاستعداد للحرب، إلى جانب دعوة المواطنين إلى الاستعداد للطوارئ، مشيرًا إلى أن الشعار الذي يجري التأكيد عليه هو: «كن مستعدًا».

 التوصيات الموجهة للأسر البريطانية

وأوضح موسى أن التوصيات الموجهة للأسر البريطانية تتضمن الاحتفاظ بما لا يقل عن 3 لترات من مياه الشرب للفرد يوميًا، وتوفير أغذية غير قابلة للتلف تكفي لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب بطانية ومصباح يدوي وبطاريات وحقيبة إسعافات أولية.

وأشار إلى أن قائمة الاستعدادات تشمل أيضًا توفير راديو يعمل بالبطاريات أو يدويًا، والاحتفاظ بمبالغ نقدية لاستخدامها في حالات الطوارئ أو تعطل الخدمات المصرفية، فضلًا عن الأدوية الضرورية والوثائق المهمة ومستلزمات الأطفال والحيوانات الأليفة عند الحاجة.

مواجهة احتمالات الطوارئ

وشدد موسى على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحذيرات والاستعدادات التي يجري الحديث عنها في بريطانيا لمواجهة احتمالات الطوارئ، قائلًا: «ده ما يحدث في العالم، ما يحدث في العالم».

إحنا في القلب من العالم

وأكد أن مصر جزء من المشهد الدولي وتتأثر بما يجري حولها، مضيفًا: «إحنا في القلب من العالم، في القلب من العالم»، في إشارة إلى أهمية متابعة التطورات الدولية والاستعداد لتداعياتها المحتملة.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى وزير الدفاع البريطاني

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