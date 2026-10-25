صحة الغربية: حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة الألمانية وتطعيم 96 ألف طفل| صور

أعلنت الدكتورة رشا محمود خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، تطعيم 95 ألفًا و606 أطفال خلال اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بمحافظة الغربية، من خلال837 من الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمدارس والحضانات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية.

توجيهات صحة الغربية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتكثيف المتابعة الميدانية لفرق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة رشا أن المديرية تواصل المتابعة الميدانية لأعمال الحملة، مع عقد اجتماعات لمراجعة خطة العمل وما تحقق من المستهدف خلال اليوم الأول، ومناقشة السلبيات والتحديات التي واجهت الفرق الطبية، ووضع الحلول اللازمة لتلافيها، بما يضمن انتظام سير العمل وتحقيق المستهدف من الحملة وفقًا للخطة الموضوعة.

وأكدت وكيل الوزارة أهمية الاهتمام بالحالة النفسية للأطفال أثناء التطعيم، والعمل على تهدئتهم والتعامل مع رهبة بعضهم من تلقي الطُعم، إلى جانب متابعة حالتهم الصحية بعد التطعيم، ورصد أي آثار جانبية محتملة والتعامل معها وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة، بما يضمن سلامة الأطفال ويعزز ثقة المواطنين في خدمات التطعيم.

تحرك تنفيذي عاجل

وشددت على استمرار المتابعة والتقييم اليومي لأداء الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتنظيمية، وتكثيف التوعية بأهمية التطعيم، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وتحقيق أعلى معدلات التغطية بالتطعيم على مستوى المحافظة.