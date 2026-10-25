الغربية.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية مجانية لخدمة 612 حالة بكفر الزيات

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة بقرية كفر الشوربجي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبيني المشرف على أنشطة القوافل الطبية بكلية الطب، والدكتورة شرين حماد وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بهدف إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بالمجان لأهالي القرية والمناطق المحيطة.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمود سليم أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تعزيز المسئولية المجتمعية للجامعة، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل التوسع في تقديم الخدمات الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال توظيف الخبرات الطبية والإمكانات البشرية المتخصصة بالجامعة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف أن الجامعة تحرص على استدامة جهودها التنموية والصحية، وتعزيز وصول خدماتها إلى مختلف قرى ومراكز محافظة الغربية، اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق العدالة في إتاحة الرعاية الصحية ودعم مستهدفات التنمية المستدامة.

تحسين خدمات المواطنين

وشهدت القافلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ612 حالة، شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات جراحة المخ والأعصاب، والأطفال، والعظام، والجلدية، والباطنة، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الصدرية، وجراحة العيون، والقلب والأوعية الدموية، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة والمبادرات الصحية، مع صرف العلاج بالمجان وتحويل ٤٠ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات الجامعية.