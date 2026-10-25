مدير أمن دمياط يتابع الحركة المرورية بمدينة دمياط الجديدة

قاد اليوم اللواء وائل الاشوح،مدير أمن دمياط حملة مروريه بمدينة دمياط الجديدة، لمتابعه الحركة المرورية بمدينة دمياط الجديدة، والوقوف على الحالة المرورية بمختلف الطرق والمحاور، والتأكد من انتظام حركة السيارات وتيسير حركة المواطنين.

وتأتي متابع مدير أمن دمياط الحملات ، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط المروري، والتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على حركة السير، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشملت المتابعة الاطمئنان على انتظام الحركة المرورية بالمحاور والطرق الرئيسية، ومتابعة جهود الخدمات الأمنية والمرورية في تنظيم حركة السيارات، والتعامل مع أي تكدسات أو معوقات قد تؤثر على حركة السير، بما يضمن سهولة تنقل المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

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