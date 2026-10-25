مدير مركز شبكات المرافق بالشرقية تكشف كواليس العمل تحت الأرض بالشرقية وأهم شروط ومدة استخراج الشهادة ..حوار

مدير مركز شبكات المرافق بالشرقية تكشف كواليس العمل تحت الأرض بالشرقية..وأهم شروط ومدة استخراج الشهادة

داليا سليم: ممنوع الحفر أو مد شبكات المرافق دون الرجوع إلى المركز والحصول على الموافقة الفنية

في إطار جهود محافظة الشرقية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على شبكات المرافق والبنية التحتية، يضطلع مركز شبكات المرافق بدور مهم في الكشف عن الشبكات المدفونة أسفل الأرض وتحديد مساراتها بدقة بما يُسهم في الحد من الحوادث والتلفيات الناتجة عن أعمال الحفر والإنشاءات، فضلًا عن تسهيل إجراءات استخراج شهادات المركز والموافقات الفنية اللازمة.

وأكدت المهندسة داليا سليم، مدير مركز شبكات المرافق بالشرقية، أن المركز استقبل 29332 طلبًا خلال العام المالي 2026/2025، ونجح في استخراج وتسليم 28225 شهادة لمجالس المدن، إلى جانب تلقي 769 طلبًا للحصول على الموافقات الفنية من الشركات والمواطنين.

وأوضحت، في حوارها مع «صدى البلد»، أن المركز يعمل على تطوير منظومة الخدمات من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للطلبات، وتنظيم جداول المعاينات الميدانية، مع إعطاء الأولوية للحالات الطارئة وذوي الاحتياجات الخاصة ودور العبادة ومشروعات المنفعة العامة.

وشددت على ضرورة رجوع المواطنين والجهات المنفذة إلى المركز قبل البدء في أعمال الحفر أو مد شبكات المرافق الجديدة، مؤكدة أن الحصول على الموافقة الفنية يمثل خطوة أساسية لحماية البنية التحتية وتجنب إتلاف الشبكات القائمة.

وإلى نص الحوار:

في البداية ما الإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها قبل الحفر أو البناء، وما أهمية الرجوع إلى مركز شبكات المرافق؟

أنصح المواطنين بعدم البدء في أي أعمال حفر أو إنشاءات قبل الرجوع إلى مركز شبكات المرافق والحصول على الموافقة الفنية اللازمة، وذلك لضمان عدم الإضرار بالشبكات المدفونة أسفل الأرض، سواء كانت شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي أو غيرها من المرافق.

كما يجب التأكد من وقوع الأرض داخل الحيز العمراني، حتى يتمكن مجلس المدينة المختص من إصدار ترخيص البناء أو التعلية وفقًا للاشتراطات المعمول بها.

ولا تقتصر أهمية الرجوع إلى المركز على حماية شبكات المرافق من التلف، بل تمتد إلى ضمان سلامة مسارات الحفر، وتجنب الأضرار التي قد تنتج عن التعامل مع الشبكات القائمة دون معرفة مواقعها بدقة.

كيف يسهم المركز في حماية شبكات المرافق من التلف أثناء تنفيذ أعمال الحفر والإنشاءات؟

يضطلع المركز بدور أساسي في الكشف عن المرافق الموجودة في باطن الأرض، من خلال توجيه أطقم العمل الميداني المزودة بأجهزة حديثة لتحديد مواقع الشبكات ورفعها مساحيًا، وإعداد خرائط دقيقة وقواعد بيانات تتيح الرجوع إلى المعلومات عند الحاجة.

ولا يجوز تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط المرافق، أو مد شبكات جديدة، أو تنفيذ وصلات للمواطنين، دون الرجوع إلى المركز والحصول على الموافقة الفنية اللازمة.

ويقوم المركز بتحديد مسارات العمل ميدانيًا، والتأكد من مدى أمان أعمال الحفر وعدم تعارضها مع الشبكات القائمة، بما يسهم في الحفاظ على البنية التحتية وتقليل احتمالات وقوع الأعطال أو التلفيات.

ما المدة اللازمة لاستخراج شهادة المركز، وما المستندات المطلوبة للحصول عليها؟

تبلغ مدة استخراج الشهادة 21 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويشترط لاستكمال الإجراءات تقديم المستندات التالية:

طلب موجه من الوحدة المحلية أو مجلس المدينة التابع له المواطن، ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.

صورتان من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

صورة من سند الملكية، للاستدلال على موقع الأرض وحدودها فقط.

ويتقدم المواطن بالمستندات من خلال المركز التكنولوجي المختص، مع سداد الرسوم المقررة، وحجز موعد وفقًا للإجراءات المنظمة للخدمة.

كيف يمكن للمواطن حجز موعد المعاينة ومتابعة طلبه؟ وهل تتوافر وسائل إلكترونية للاستفسار؟

يمكن للمواطن حجز موعد من خلال التطبيق المخصص للمركز الإعلامي بالمحافظة، ثم تقديم الطلب والمستندات المطلوبة عبر المركز التكنولوجي.

وبعد تسجيل الطلب، تصل إلى المواطن رسالة نصية قصيرة (SMS) تتضمن موعد المعاينة، بما يساعده على متابعة الإجراءات والاستعداد لها.

كما يتيح المركز صفحة للتواصل مع المواطنين والرد على استفساراتهم، وتتم متابعتها بصورة مستمرة، مع الحرص على الرد خلال 24 ساعة، بما في ذلك أيام العطلات. ويتوافر كذلك رقم هاتف أرضي مخصص للاستفسارات، يتولى أحد الموظفين المختصين الرد من خلاله خلال مواعيد العمل الرسمية.

21 يومًا لاستخراج الشهادة.. وخدمات إلكترونية لمتابعة الطلبات بالشرقية

ما التسهيلات التي يقدمها المركز لتسريع إنجاز الطلبات وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟

نعمل وفق توجيهات محافظ الشرقية بسرعة تلبية طلبات المواطنين، من خلال إعداد خطة عمل شهرية تتضمن جداول للمعاينات الميدانية تغطي جميع الوحدات المحلية بالمحافظة.

ويجري حصر الطلبات المقدمة يوميًا لتحديد الوحدات والمراكز التي تشهد إقبالًا أكبر، ثم توجيه أطقم العمل الميداني إليها، بما يسهم في إنجاز المعاينات وفقًا للاحتياجات الفعلية.

كما نولي اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الطارئة، وأعمال الهدم، ودور العبادة، ومشروعات المنفعة العامة، مع مراعاة أقدمية الطلبات وأسبقية التقديم، وإتاحة المرونة اللازمة للتعامل مع الحالات العاجلة.

كم عدد الطلبات التي استقبلها المركز خلال العام المالي 2026/2025، وما أبرز الخدمات التي يقدمها؟

استقبل المركز خلال العام المالي 2025/2026 نحو 29332 طلبًا من المواطنين والجهات المعنية، وتم استخراج وتسليم 28225 شهادة لمجالس المدن، إلى جانب تلقي 769 طلبًا للحصول على الموافقات الفنية المقدمة من الشركات والمواطنين.

وتشمل أبرز خدمات المركز إصدار الشهادات اللازمة، ومنح الموافقات الفنية، والكشف عن شبكات المرافق المدفونة أسفل الأرض، وتحديد مواقعها ومساراتها بدقة، بما يساعد على حماية البنية التحتية وضمان تنفيذ الأعمال دون الإضرار بالمرافق القائمة.

كيف يتم التنسيق بين المركز وشركات المرافق المختلفة لضمان تحديد مواقع الشبكات بدقة قبل الحفر؟

يتم التنسيق في ضوء توجيهات محافظ الشرقية، وتفعيلًا للتوجيهات والكتب الدورية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، بما يضمن الرجوع إلى المركز قبل تنفيذ أعمال الحفر والحصول على الموافقات الفنية اللازمة.

ويشمل ذلك أعمال التطوير والتوسعة والإحلال والتجديد ومد الشبكات الجديدة، حيث تُوجَّه الأطقم الميدانية المزودة بأحدث أجهزة الكشف لتحديد مواقع المرافق ومساراتها دون الحاجة إلى الحفر العشوائي أو إتلاف البنية التحتية.

ونحرص على أن تتم الأعمال وفق معلومات دقيقة عن الشبكات الموجودة بالفعل، بما يحد من المخاطر ويعزز التنسيق بين الجهات المنفذة وشركات المرافق المختلفة.

ما أبرز جهود تطوير المركز، وكيف تسهم قاعدة البيانات الموحدة في تحسين مستوى الخدمة؟

نعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحفظ الطلبات والمعلومات المتعلقة بها داخل المركز، بحيث يحصل كل طلب، فور استلامه من المركز التكنولوجي، على رقم مسلسل مرتبط بقطعة الأرض محل الطلب، ويُسجل ضمن قاعدة البيانات لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت، حتى بعد مرور سنوات.

وتساعد هذه المنظومة على تنظيم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها، إلى جانب حصرها بصورة مستمرة وإعداد خطط المعاينات الشهرية وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع مراعاة أسبقية التقديم وإعطاء الأولوية للحالات الطارئة.

ونستهدف من خلال هذه الإجراءات رفع كفاءة العمل الميداني، وتحسين سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتحافظ على شبكات المرافق بالمحافظة.

ما الرسالة التي توجهينها للمواطنين لضمان سلامة أعمال البناء والحفر؟

أدعو المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية قبل البدء في أي أعمال حفر أو بناء، وعدم تنفيذ أعمال مد أو توصيل شبكات المرافق دون الرجوع إلى مركز شبكات المرافق والحصول على الموافقة الفنية اللازمة.

كما أؤكد أهمية التأكد من موقف الأرض من الحيز العمراني والتراخيص المطلوبة قبل الشروع في البناء أو التعلية.

إن الالتزام بهذه الإجراءات يحمي المواطنين من الأضرار المحتملة، ويحافظ على استثمارات الدولة في البنية التحتية، ويحد من الأعطال الناتجة عن الحفر غير المنظم. ونحرص في المركز على تقديم الخدمات وفق إجراءات واضحة، مع تطوير آليات العمل والتواصل المستمر مع المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المرافق الحيوية بالمحافظة.