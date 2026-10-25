سقط من على جرار.. وفاة موظف برئاسة مركز فاقوس بالشرقية خلال أداء عمله

لقى موظف تابع لرئاسة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية مصرعه عقب سقوطة خلال عمله علي جرار الوحدة المحلية وسط حالة من الحزن التي انتابت جميع زملائه وأصدقائه والذين قدموا خالص التعازي في وفاة الفقيد.

ومن جانبه نعي المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية السيد محمد ابراهيم خليل الموظف برئاسة مركز ومدينة فاقوس والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله لسقوطه من على جرار المجلس بقرية أنقيزه ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وجه محافظ الشرقية أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة فاقوس بسرعة إنهاء إجراءات الدفن وتلبية كافة إحتياجات أسرته.

أكد محافظ الشرقية أن واجب المواساة والوقوف إلى جانب أبناء الجهاز التنفيذي في مصابهم هو تعبير عن روح التكاتف والترابط التي تجمع أبناء المحافظة، داعياً الله عز وجل أن يمنح أسرة الفقيد الصبر والقوة لتجاوز هذا المصاب، وأن يحفظهم من كل مكروه.

وتقدم محافظ الشرقية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.