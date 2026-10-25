محافظ الشرقية يكرم مطوري التطبيق الرسمي للمحافظة لتعزيز التحول الرقمي

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلاً من عادل إبراهيم مندور مطور نظم معلومات بالمركز الإعلامي بالمحافظة ، وعبد الرحيم محمد يوسف مستشار محافظ قنا للمعلومات ، لدورهم المتميز في إعداد وتنفيذ التطبيق الرسمي لمحافظة الشرقية لتعزيز التحول الرقمي وإتاحة الخدمات والمعلومات عبر منصة موحدة ، في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومتها الرقمية والإعلامية، ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمعلومات ، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

اكد المحافظ ان إطلاق تطبيق «محافظة الشرقية» جاء كمبادرة نوعية من المحافظة و خطوة جديدة نحو توفير منصة رقمية رسمية وموحدة تجمع الخدمات والمعلومات والأخبار الخاصة بالمحافظة، بما يتيح للمواطن الوصول إلى ما يحتاج إليه بسهولة ويسر، ويعزز سرعة التواصل بين المواطن والجهاز التنفيذي ، مؤكداً أهمية التعريف بالتطبيق والترويج له من خلال مختلف الجهات التنفيذية بما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين وتيسير حصولهم على المعلومات والخدمات بسهولة ويسر.

ومن جانبهم قدم المكرمون الشكر لمحافظ الشرقية على إستقبالهم وتكريمهم اليوم بمكتبة بالديوان العام ، متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه محافظ الشرقية الدعوة لأبناء المحافظة لتحميل تطبيق «محافظة الشرقية» الرسمي علي منصة أندرويد (Android) والمنصات الأخرى، للإستفادة بكافة الخدمات و كل ما يحتاج إليه المواطن لمعرفته عن محافظة الشرقية في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تعزيز التواصل وسرعة الوصول إلى الخدمة والمعلومة ، مشيراً أن التطبيق تم إطلاقه ضمن جهود تطوير المنظومة الإعلامية والرقمية بالمحافظة، ويتولى المركز الإعلامي مسؤولية المحتوى الإعلامي والمعلوماتي الرسمي المنشور عبر التطبيق، بما يشمل الأخبار والبيانات والتحديثات والتنويهات، بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقًا للمصادر الرسمية المعتمدة، بما يضمن استمرارية تطوير التطبيق وتحسين مستوى الخدمات والمعلومات المقدمة للمواطنين.