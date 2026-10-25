مقتل فرد من أمن الطرق السوري و إصابة آخر إثر إطلاق نار على حاجز بريف درعا ‏الشرقي

أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري ، مقتل فرد من أمن الطرق السوري وإصابة آخر، إثر تعرّض أحد الحواجز ‌‏لإطلاق نار من قبل مسلّحين، في منطقة ‏بصرى الشام بريف درعا ‏الشرقي.‏

وذكرت قوى الأمن - في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن ‏الوحدات ‏المختصة باشرت إجراءاتها الميدانية فوراً، ‏وألقت القبض على ‏الفاعلين عقب ‏الاشتباك معهم، فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوفين لكشف ‏ملابسات الاعتداء ‌‏ودوافعه.‏

وكان ثلاثة عناصر من أمن الطرق السوري قد قتلوا يوم 13 من الشهر ‏الجاري، إثر استهداف دورية لهم من قبل ‏مجهولين على طريق سلمية – ‌‏أثريا في ريف حماة الشرقي.‏