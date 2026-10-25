مقتل فرد من أمن الطرق السوري و إصابة آخر إثر إطلاق نار على حاجز بريف درعا ‏الشرقي

أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري ، مقتل فرد من أمن الطرق السوري وإصابة آخر، إثر تعرّض أحد الحواجز لإطلاق نار من قبل مسلّحين، في منطقة بصرى الشام بريف درعا الشرقي.
وذكرت قوى الأمن - في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الوحدات المختصة باشرت إجراءاتها الميدانية فوراً، وألقت القبض على الفاعلين عقب الاشتباك معهم، فيما تتواصل التحقيقات مع الموقوفين لكشف ملابسات الاعتداء ودوافعه.
وكان ثلاثة عناصر من أمن الطرق السوري قد قتلوا يوم 13 من الشهر الجاري، إثر استهداف دورية لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية – أثريا في ريف حماة الشرقي.