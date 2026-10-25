قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يهنئ سعد العتيبي بفوزه برئاسة البرلمان العربي
نتنياهو يحذر: إسرائيل في خطر الدمار.. ويتعهد باستكمال المواجهة مع إيران
الزمالك يحسم مصير ناصر منسي بعد أزمة احتفاله أمام الجيش الرواندي | خاص
بأعلام فلسطين.. متظاهرون يقتحمون الكولوسيوم الروماني خلال احتجاجات إيطاليا
حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو
الزمالك يفرض عقوبة مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف بعد واقعة السهر في رواندا | خاص
كابوس انقطاع الإنترنت يهدد العالم.. إيران تلوّح بتخريب كابلات الاتصالات البحرية والخليج في دائرة الخطر
القنصلية المصرية بالرياض تتابع أوضاع المصابين في الاعتداءات الحوثية وتقدم الدعم اللازم
بصورة قنبلة نووية فوق تل أبيب.. نتنياهو يثير الجدل برسالة عن إيران
الدولار ينقذ المعدن الأصفر في مصر .. والجنيه الذهب يرتفع فوق الـ 50 ألفًا مُجددًا
منظمة غير حكومية: حسابات موالية لروسيا عملت على «تأجيج» الغضب الفرنسي قبيل الاحتجاجات الحاشدة
علي جمعة: الزهد أن تكون الدنيا في يدك فلا تفسد قلبك وإن ذهبت عنك فلا تأخذ معها قلبك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصحة تفوز في مسابقة التميز الإعلامي ومحافظ الشرقية يكرم الفائزين للعام الثاني على التوالي

جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمد الطحاوي

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في حضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية محمود عبدالفتاح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك بعد فوز صحة الشرقية في مسابقة التميز الإعلامي للمؤسسات الحكومية في نسختها الثانية للعام الثاني على التوالي، والتي أطلقتها محافظة الشرقية العام الماضي كأول مسابقة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية والمؤسسات الحكومية، وتم إقامة النسخة الثانية للمسابقة العام الحالي ٢٠٢٦، بهدف تعزيز ونشر ثقافة التميز والإبداع وخلق جيل جديد من الكوادر الإعلامية، قادرة على تقديم رسالة إعلامية متميزة وهادفة تخدم المواطنين بالمحافظة، مع تحفيز مسئولي ومنسقي الإعلام بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية والهيئات الحكومية الأكفاء بالمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الشرقية لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور وكيل وزارة الصحة بالشرقية وأعضاء المجلس، والذي ضم كلاً من الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري، ونائب مدير أمن الشرقية، ووكلاء الوزارات المختلفة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين، ممثل عن الكنيسة، ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المسابقة تأتي في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الإعلامية داخل المؤسسات الحكومية، وإبراز الجهود المخلصة للعاملين بها، مشيداً بالمنافسة القوية والمحتوى الإعلامي المتميز الذي قدمه المشاركون، والذي يدل على حجم التطوير الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات.

وقام محافظ الشرقية بتسليم شهادات التقدير للمؤسسات الفائزة، حيث تسلم الجائزة من مديرية الشئون الصحية بالشرقية الأستاذ محمود عبدالفتاح، في حضور الدكتور أحمد البيلي، مشيداً بجهود المحافظة خلال الفترة السابقة في توحيد الهوية البصرية بمحافظة الشرقية، كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع الفائزين، والذين أكدوا حرصهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء للإرتقاء بمستوى الجانب الإعلامي بما يليق بمكانة محافظة الشرقية العريقة.

وأكد المهندس حازم الأشموني أن هذا التكريم يمثل حافز قوي لباقي الجهات والمؤسسات الحكومية لبذل المزيد من الجهد والابتكار في رسائلها الإعلامية بما يخدم الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن مسابقة التميز الإعلامي بمحافظة الشرقية تم الإعلان عن إطلاق نسختها الثانية يوم ١ أغسطس ٢٠٢٦، تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بهدف تعزيز ونشر ثقافة التميز والإبداع داخل الجهاز الإداري، وتحفيز الكوادر البشرية المتميزة لتقويم الأداء واستدامة التميز، من خلال تعميم الممارسات الناجحة في مختلف القطاعات الخدمية، ودعم وتشجيع الكفاءات المتميزة، وتسليط الضوء على الإنجازات لتكون حافزاً لتحسين منظومة العمل، بما ينعكس على رضا المواطنين تجاه أداء الجهاز التنفيذي، كما تهدف المسابقة إلى تحفيز الإبداع والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي عبر الصفحات الرسمية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية، ورفع كفاءة مسئولي الإعلام الإلكتروني والرقمي، بهذه الجهات والتي يبلغ عددها أكثر من ٤٠ مؤسسة حكومية بالمحافظة، مع دعم المبادرات النوعية لتسويق الخدمات الحكومية عبر أدوات الإعلام الرقمي الحديثة.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة الصحة العلاقات العامة والإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

الزمالك

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

القرآن الكريم

سورة تحيي القلب.. اسمها وفضل التعبد بها

ترشيحاتنا

صورة الملف

اخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الأرصاد..

الإعلامية مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تطلق برنامج «النهار بليل» قريبًا على شاشة النهار لايف

صورة ارشيفية

بعد إعلانها في منتدى مصر 2026.. إعفاء مزارعي الأرز من غرامات تبديد المياه والمخالفات السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد