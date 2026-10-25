الصحة تفوز في مسابقة التميز الإعلامي ومحافظ الشرقية يكرم الفائزين للعام الثاني على التوالي

كرم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في حضور الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية محمود عبدالفتاح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك بعد فوز صحة الشرقية في مسابقة التميز الإعلامي للمؤسسات الحكومية في نسختها الثانية للعام الثاني على التوالي، والتي أطلقتها محافظة الشرقية العام الماضي كأول مسابقة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية والمؤسسات الحكومية، وتم إقامة النسخة الثانية للمسابقة العام الحالي ٢٠٢٦، بهدف تعزيز ونشر ثقافة التميز والإبداع وخلق جيل جديد من الكوادر الإعلامية، قادرة على تقديم رسالة إعلامية متميزة وهادفة تخدم المواطنين بالمحافظة، مع تحفيز مسئولي ومنسقي الإعلام بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية والهيئات الحكومية الأكفاء بالمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الشرقية لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور وكيل وزارة الصحة بالشرقية وأعضاء المجلس، والذي ضم كلاً من الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري، ونائب مدير أمن الشرقية، ووكلاء الوزارات المختلفة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين، ممثل عن الكنيسة، ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المسابقة تأتي في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الإعلامية داخل المؤسسات الحكومية، وإبراز الجهود المخلصة للعاملين بها، مشيداً بالمنافسة القوية والمحتوى الإعلامي المتميز الذي قدمه المشاركون، والذي يدل على حجم التطوير الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات.

وقام محافظ الشرقية بتسليم شهادات التقدير للمؤسسات الفائزة، حيث تسلم الجائزة من مديرية الشئون الصحية بالشرقية الأستاذ محمود عبدالفتاح، في حضور الدكتور أحمد البيلي، مشيداً بجهود المحافظة خلال الفترة السابقة في توحيد الهوية البصرية بمحافظة الشرقية، كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع الفائزين، والذين أكدوا حرصهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء للإرتقاء بمستوى الجانب الإعلامي بما يليق بمكانة محافظة الشرقية العريقة.

وأكد المهندس حازم الأشموني أن هذا التكريم يمثل حافز قوي لباقي الجهات والمؤسسات الحكومية لبذل المزيد من الجهد والابتكار في رسائلها الإعلامية بما يخدم الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن مسابقة التميز الإعلامي بمحافظة الشرقية تم الإعلان عن إطلاق نسختها الثانية يوم ١ أغسطس ٢٠٢٦، تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بهدف تعزيز ونشر ثقافة التميز والإبداع داخل الجهاز الإداري، وتحفيز الكوادر البشرية المتميزة لتقويم الأداء واستدامة التميز، من خلال تعميم الممارسات الناجحة في مختلف القطاعات الخدمية، ودعم وتشجيع الكفاءات المتميزة، وتسليط الضوء على الإنجازات لتكون حافزاً لتحسين منظومة العمل، بما ينعكس على رضا المواطنين تجاه أداء الجهاز التنفيذي، كما تهدف المسابقة إلى تحفيز الإبداع والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي عبر الصفحات الرسمية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية، ورفع كفاءة مسئولي الإعلام الإلكتروني والرقمي، بهذه الجهات والتي يبلغ عددها أكثر من ٤٠ مؤسسة حكومية بالمحافظة، مع دعم المبادرات النوعية لتسويق الخدمات الحكومية عبر أدوات الإعلام الرقمي الحديثة.