قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية فرصة لحماية الأطفال وإنهاء معاناة الأسر
الأمر عجيب جدًا.. أول تعليق من شوبير على أزمة فتوح وعقوبته المحتملة
وداعاً لانتظار الشوارع.. تتبع حركة أتوبيسات النقل العام لحظة بلحظة عبر تطبيق طوالي
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
وزير الري: الفجوة المائية في مصر تتسع سنويا.. ونصيب الفرد يتراجع إلى 450 مترا
يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتي انطلقت اليوم، الأحد، بمدرسة الشهيد عقيد أركان طيار هشام حسني بيومي (الناصرية الابتدائية سابقا) بالزقازيق، والمستمرة على مدار ثلاثة أسابيع.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2026 / 2024، بحضور العميد أركان حرب أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظ، والدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور رضا الديب، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، ومحمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

وأكد محافظ الشرقية أن حملة التطعيم تأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة للحفاظ على صحة الأطفال من الأمراض، وذلك برفع مناعتهم من خلال التطعيمات المستمرة للرعاية من الأمراض المنتشرة للوصول لمجتمع صحي ومعافى خال من الأمراض.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم إعداد حصر شامل لأعداد الطلاب المستهدفين بالمنشات التعليمية (مدارس وحضانات) بواقع مليون و564 ألفا و831 طفلا، من خلال 1437 فرقة مدربة تحت إشراف الإدارات الصحية ما بين ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، وفرق متحركة بأماكن ثابتة معلومة للجميع "بالمدارس والحضانات الحكومية والأهلية والنوادي الكبرى ومراكز الشباب، وأمام المساجد والكنائس".

وأكد وكيل وزارة الصحة أن التطعيم يتم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية وأن التطعيم آمن، وستتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوي باستخدام سرنجات "ذاتية التدمير" تستخدم لمرة واحدة فقط.

وحرص المحافظ على تفقد المدرسة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، حيث استمع إلى شرح معلمي اللغة العربية، كما شهد الأنشطة الرياضية التي قدمها الطلاب، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء اتسمت بالود والتفاعل الإيجابي.

الشرقية محافظ الشرقية الحملة القومية للتطعيم الحصبة والحصبة الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الزمالك والأهلي

سامي هلهل يُفجّر مفاجأة بشأن ركلتي جزاء الزمالك ويكشف اختلاف معايير التحكيم

ترشيحاتنا

المتهمة

رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة

المتهم

القبض على شخص استعرض بدراجته النارية في أسيوط

المضبوطات

الأمن يداهم مصنع غير مرخص لتصنيع أسطوانات الغاز في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد