محافظ الشرقية يشهد انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتي انطلقت اليوم، الأحد، بمدرسة الشهيد عقيد أركان طيار هشام حسني بيومي (الناصرية الابتدائية سابقا) بالزقازيق، والمستمرة على مدار ثلاثة أسابيع.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2026 / 2024، بحضور العميد أركان حرب أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظ، والدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور رضا الديب، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، ومحمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

وأكد محافظ الشرقية أن حملة التطعيم تأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة للحفاظ على صحة الأطفال من الأمراض، وذلك برفع مناعتهم من خلال التطعيمات المستمرة للرعاية من الأمراض المنتشرة للوصول لمجتمع صحي ومعافى خال من الأمراض.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم إعداد حصر شامل لأعداد الطلاب المستهدفين بالمنشات التعليمية (مدارس وحضانات) بواقع مليون و564 ألفا و831 طفلا، من خلال 1437 فرقة مدربة تحت إشراف الإدارات الصحية ما بين ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، وفرق متحركة بأماكن ثابتة معلومة للجميع "بالمدارس والحضانات الحكومية والأهلية والنوادي الكبرى ومراكز الشباب، وأمام المساجد والكنائس".

وأكد وكيل وزارة الصحة أن التطعيم يتم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية وأن التطعيم آمن، وستتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوي باستخدام سرنجات "ذاتية التدمير" تستخدم لمرة واحدة فقط.

وحرص المحافظ على تفقد المدرسة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، حيث استمع إلى شرح معلمي اللغة العربية، كما شهد الأنشطة الرياضية التي قدمها الطلاب، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء اتسمت بالود والتفاعل الإيجابي.