ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار والتواصل مع المواطنين..أبرز توجيهات المجلس التنفيذي بالشرقية

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤكدًا على تكامل جهود جميع الأجهزة التنفيذية لضبط الأداء العام، وتحقيق رضا المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات الحيوية.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير مديرية التموين ومباحث التموين بالمتابعة الدورية لضبط أسعار السلع والمنتجات الغذائية ، وإعلام المواطن بأماكن ومنافذ المعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة من خلال المكاتب الإعلامية بالمديريات والمراكز والمركز الإعلامي للمحافظة والإعلان عن تغليظ العقوبة للتجار المتلاعبين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات بالمتابعة الميدانية على الأرض وفتح قنوات تواصل المباشر مع المواطنين وتلقى الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق لهم وتسهيل الخدمات المقدمة والوقوف على المشاكل والعمل الجاد على تذليلها والمحاسبة الصارمة للمخالفين ونشر الاستجابات بشكل دوري لإعلام المواطن أن صوته مسموع ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شكواهم.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتيسير إجراءات استخدام التجهيزات المخصصة للسيدات العاملات فى بيع الأسماك و المستفيدات من مبادرة الطاقة المتجددة فى الإستزراع السمكي والتي أطلقتها الحكومة مؤخراً لتمكين الصيادين وبائعي الأسماك ، من خلال توفير وحدات تبريد وتانكات تجميد تعمل بالطاقة الشمسية لحفظ الأسماك طازجة والتي سيتم توفيرها بمراكز ( أبو حماد - ديرب – فاقوس – منيا القمح – بلبيس ) ، كمرحلة أولى وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للأسماك (WorldFish) وبدعم فني ومالي من السفارة النرويجية بالقاهرة ، مشدداً على إزالة كافة المعوقات الإدارية التي تحول دون الإستفادة من المبادرة.

أكد محافظ الشرقية، أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره المصدر الرسمي للبيانات الدقيقة، للإعداد والتجهيز للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت العامة ودعم الجهاز وتوفير المقرات المناسبة لهم.