جمال رائف: الشراكة بين مصر والصومال تعزز الأمن والتنمية الاقتصادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول قضايا السلم والأمن، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية والقارية.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات في تقرير لها أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال تمثل إطارا شاملا للتعاون في مختلف المجالات.

وقد جرى الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إعلان سياسي مشترك وقعه رئيسا البلدين في يناير 2025، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب والمحلل السياسي، إن زيارة رئيس الصومال إلى مصر هي الزيارة الثانية هذا العام مما يؤكد جودة ومتانة العلاقات وأيضا الرغبة في تعزيز التعاون المستمر البناء، وهناك علاقات تاريخية قديمة منذ بداية التاريخ، وأيضا يوجد حاضر لهذه العلاقات قوي للغاية.

وأضاف رائف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين في يناير الماضي يعزز العلاقات أكثر، وهناك العديد من تعزيز التعاون، سواء فيما يخص من تعزيز استقرار والأمن في المنطقة الخاصة بالقرن الإفريقي، وانعكاسات هذه النقطة المهمة على الأمن القومي المصري وتأمين ممرات الملاحة التجارية العالمية، وأيضا هناك تعاون بين الدولتين في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشار رائف، إلى أن هناك أيضا تعاون من ناحية الشق الاقتصادي، سوائ على تعزيز التجارة البينية، أو إمداد الصومال الشقيق بالتجربة المصرية التنموية، لمساعدة الصومال على تحقيق خطتها التنموية.