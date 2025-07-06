وجدي زين الدين: قرار الرئيس السيسي بإغلاق الطريق الإقليمي يعكس قيادة تتحرك بدافع إنساني قبل الروتين

أكد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق مؤقت وجزئي للطريق الإقليمي يجسد ملامح القيادة الحقيقية، التي تقدم حياة المواطنين وسلامتهم على أي اعتبارات أخرى.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن توقيت القرار يمنحه خصوصية لافتة، ويعكس وعيًا عميقًا بالبُعد الإنساني، الذي في رأيه قد يتقدم حتى على الإجراءات الإدارية والروتينية المعتادة.

وأعرب زين الدين عن تقديره الشديد لهذه الخطوة، معتبرًا أنها كانت ينبغي أن تصدر من الجهات التنفيذية المعنية، دون انتظار توجيه من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن السياسة الناجحة لا تقوم فقط على التخطيط، بل تتطلب استشعارًا مبكرًا لمعاناة الناس وتجاوبًا سريعًا معها.

كما أشار إلى أن القرار جاء بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي هزّت وجدان المجتمع المصري، مما أضفى على الخطوة طابعًا أخلاقيًا رفيعًا، يستحق التقدير والاحترام.

وفي السياق ذاته، أشاد زين الدين بالنهضة الكبيرة التي شهدها قطاع الطرق خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ البنية التحتية المصرية.