مجاهد نصار يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لإغلاق أجزاء من الطريق الإقليمي

أعرب النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن تأييده الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة إغلاق أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي مؤقتًا في المناطق التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على سلامة المواطنين، بعد الحوادث المؤسفة التي شهدها الطريق مؤخرًا.

وقال نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إن توجيهات الرئيس جاءت في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل تكرار الحوادث التي أودت بحياة عدد من الأبرياء، وأكدت الحاجة إلى قرارات حاسمة وسريعة لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف عضو مجلس النواب: "الرئيس السيسي وجّه الحكومة بتوفير بدائل مرورية آمنة، وهو ما يعكس رؤية متكاملة تراعي متطلبات التنمية من جهة، وتحفظ أرواح المواطنين من جهة أخرى، خصوصًا مع استمرار أعمال التطوير التي يشهدها قطاع الطرق على مستوى الجمهورية".

وأكد مجاهد نصار، دعمه لتوجيهات الرئيس لوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، وتكثيف الحملات المرورية لضبط التجاوزات خاصة في ما يتعلق بالسرعة الزائدة والحمولات غير القانونية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انضباط الطريق لا يتحقق فقط بالبنية التحتية، وإنما بفرض القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما شدد عليه الرئيس في كلمته، وعلى الأجهزة المعنية أن تترجم هذه التوجيهات إلى إجراءات حاسمة على الأرض.

واختتم النائب مجاهد نصار، حديثه قائلاً: "نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة استجابته لما يعانيه المواطنون من مخاطر على هذا الطريق الحيوي، وندعو الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات، ومتابعة تنفيذ خطة الصيانة والتطوير بدقة وكفاءة".