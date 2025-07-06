صناعة البرلمان: مشاركة مصر في قمة "بريكس" تعكس ثقة المجتمع الدولي في رؤية القيادة السياسية

صرح النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، والتي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، وتأكيدًا على ثقة العالم في الرؤية المصرية نحو تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم أن تواجد مصر في هذا المحفل الدولي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، يعكس حرص القيادة السياسية على بناء شراكات استراتيجية متعددة الأطراف، والاستفادة من التكتلات الاقتصادية الكبرى، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التعاون والاستثمار.

وأكد عضو صناعة البرلمان، أن دعوة مصر للمشاركة في قمم "بريكس" يُعد دليلًا واضحًا على دورها المحوري في دعم قضايا الجنوب العالمي، وسعيها لتكريس مبادئ التنمية العادلة والتكامل الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يمر بها العالم.

وأشار نائب القليوبية، إلى أن قمة "بريكس" تمثل منصة مهمة للدول النامية لتعزيز صوتها الجماعي في الحوكمة العالمية، ومشاركة مصر يؤكد أنها أصبحت فاعلًا رئيسيًا في رسم ملامح النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها في التكتلات المؤثرة، بما يخدم مصالح الشعب المصري ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع كبرى الاقتصادات العالمية.