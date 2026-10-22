شريف فتحي: مصر تطمح لاستقبال 70 مليون سائح

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا لا يمثل نهاية الطموح المصري، وإنما خطوة ضمن مسار أوسع يستهدف الوصول إلى 60 و70 مليون سائح، بما يتناسب مع الإمكانات السياحية التي تمتلكها مصر.

مستهدف استقبال 30 مليون سائح

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن مستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يستند إلى مجموعة من الفرضيات والمعطيات المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تخضع للمراجعة وفقًا للمتغيرات السياسية والاقتصادية المحيطة.

وأضاف شريف فتحي أن تحقيق المستهدفات السياحية يرتبط بعدد من العوامل، من بينها توافر الغرف الفندقية اللازمة لاستيعاب الأعداد المستهدفة، وقدرة المطارات على استقبال مزيد من الرحلات الجوية وشركات الطيران، إلى جانب تطورات الأسواق السياحية العالمية.

الأرقام المستهدفة ليست ثابتة

وأشار إلى أن الأرقام المستهدفة ليست ثابتة، إذ يمكن أن تزيد أو تقل وفقًا للمتغيرات والقدرات المتاحة، مؤكدًا ضرورة استمرار التخطيط للمستقبل وعدم اعتبار الوصول إلى 30 مليون سائح نهاية المطاف.

الوصول إلى أعداد أكبر من السائحين

وشدد وزير السياحة والآثار على أن مصر تستحق الوصول إلى أعداد أكبر من السائحين، بما يتطلب وضع الخطط اللازمة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع ومواصلة تطوير المقصد السياحي المصري.