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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الطيران يكشف خطة توسعة مطار القاهرة بطاقة استيعاب 110 ملايين راكب سنويًا

الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني
الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني
محمود محسن

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة تواصل تطوير المطارات المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، في ظل استقبالها أكثر من 95% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وقال سامح الحفني، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر، أن  الوزارة تعمل على طرح مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، باستثمارات تقديرية تبلغ 4.2 مليار دولار، لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب بعد عام 2041، في ظل استقبال المطار أكثر من 31 مليون راكب سنويًا، مقابل طاقة تصميمية تبلغ 28 مليونًا.

وأشار إلى استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتحديث منظومة الملاحة الجوية، تشمل تطوير الرادارات والاتصالات وإعادة تنظيم المسارات الجوية، إلى جانب دراسة إنشاء مدينة للشحن الجوي والخدمات اللوجستية بمطار القاهرة.

 تحديات أسعار الصرف

وأكد أن هناك استمرار خطة إعادة الهيكلة لمطار القاهرة، لتعزيز التنافسية والاستدامة المالية، لافتًا إلى بلوغ الخسائر المتراكمة 31.5 مليار جنيه، في ظل تحديات أسعار الصرف وتداعيات جائحة كورونا، واعتماد نحو 80% من المصروفات على العملات الأجنبية.

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المطارات المصرية السياحة مصر

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