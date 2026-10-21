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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور وزير الطيران.. ضباط المراقبة الجوية يحتفلون باليوم العالمي| صور

احتفالية نادي ضباط المراقبة الجوية
احتفالية نادي ضباط المراقبة الجوية
نورهان خفاجي

احتفل نادي ضباط المراقبة الجوية باليوم العالمي للمراقبة الجوية، بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والكابتن إيهاب محيي الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، والكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية، والكابتن محمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية.

وشهد الحفل تكريم كبار ضباط المراقبة الجوية المحالين للتقاعد، تقديرًا لعطائهم المتميز، إلى جانب تكريم الكفاءات من ضباط المراقبة الجوية الحاصلين على دراستي الماجستير والدكتوراه.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال الاحتفال على الأهمية المحورية للدور الذي يقوم به ضباط المراقبة الجوية المصريون في الحفاظ على سلامة وكفاءة الطيران المدني، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات في المجال الجوي للدول المجاورة.

وفي ذات السياق، أشار الكابتن محمد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، إلى أن هذا الحفل السنوي يمثل رسالة وفاء وتقدير لجميع ضباط المراقبة الجوية الذين يواصلون الليل بالنهار لضمان انسيابية الحركة الجوية وأمانها، مؤكدًا حرص النادي على استمرار إقامة هذا التقليد الهام سنويًا.

حضر الاحتفالية حشد رفيع المستوى من قيادات قطاع الطيران المدني والمراقبة الجوية، إلى جانب ممثلي شركات الطيران المصرية والعالمية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

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