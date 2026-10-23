سعر عيار 14 في الصاغة الآن

شهد أقل سعر لأعيرة الذهب في مصر استقرارا، مع بدء تعاملات له اليوم الجمعة 23-10-2026 على مستوى الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لأعلى سعر عيار ذهب

ووصل آخر تحديث لـ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4216 جنيها للشراء و 4183 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر جرام الذهب لدرجات مستقرة من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية..

سعر الذهب يتراجع

تراجع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في المتوسط على مختلف التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6325 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و7171 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًأ 6325 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4216 جنيها للشراء و 4183 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4042 دولارا للشراء و 4041 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و50.2 ألف جنيه للبيع.

مستوى 4100 دولار يحدد اتجاه الذهب عالميًا

يتحرك الذهب العالمي تحت ضغوط قرب مستوى الدعم البالغ 4100 دولار للأوقية، بعد تداولات عرضية استمرت نحو 4 أسابيع، وسط ترقب المستثمرين لاتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويتابع المستثمرون إغلاق التداولات أعلى هذا المستوى أو دونه، لما قد يحمله ذلك من إشارات بشأن المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة.

وفي المقابل، تسهم مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الحد من حدة التراجع، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

وتظل تحركات الذهب في مصر مرتبطة باتجاه الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، مع ترقب قدرة جرام الذهب عيار 21 على التماسك بعد تراجعه من مستوى 6300 جنيه.