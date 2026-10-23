حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة الحزم والفيحاء، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما خطف أصحاب الأرض هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

في الوقت القاتل.. ركلة جزاء تنقذ الحزم من الخسارة أمام الفيحاء في دوري روشن

دخل الحزم المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق بونور موغيشا في الدقيقة الخامسة، مستفيدًا من تمريرة زميله أمير سعيود، ليمنح فريقه أفضلية سريعة أمام جماهيره.

ولم ينتظر الفيحاء طويلًا للعودة إلى أجواء المباراة، حيث تمكن فاشون ساكالا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الإثارةP بعدما تقدم الفيحاء في الدقيقة 69، إثر تسجيل سلطان تنكر، لاعب الحزم، هدفًا )بالخطأ في مرمى فريقه)، ليضع الضيوف على أعتاب تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو انتصار الفيحاء، حصل الحزم على ركلة جزاء في الدقيقة 89، نجح أمير سعيود في تنفيذها بنجاح، ليمنح فريقه هدف التعادل وينقذه من الخسارة في اللحظات الحاسمة.

وبهذه النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما وصل الفيحاء إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر، ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.