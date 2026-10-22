عاوز يثير الجدل| أزهري يرد على سعد الدين الهلالي بشأن عورة المرأة أمام محارمها

رد الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء الأزهر الشريف، على تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بشأن عورة المرأة أمام محارمها، والتي أشار فيها إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن عورة المرأة أمام محارمها، مثل الأب والأخ والابن، من السرة إلى الركبة.

وانتقد عبد الجواد هذه التصريحات، معتبرًا أن صدور مثل هذه الآراء عن شخصيات ذات مكانة علمية؛ قد يثير الجدل، واتهم الهلالي بتبني آراء فقهية شاذة؛ بهدف إثارة الجدل.

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن عورة المرأة، تشمل جميع جسدها عدا الوجه والكفين، مشيرًا إلى وجود خلاف فقهي بين العلماء بشأن حدود عورة المرأة أمام محارمها.

ولفت عبد الجواد إلى رفضه إظهار المرأة أجزاءً من جسدها أمام محارمها، مثل والدها وشقيقها، موضحًا أن حديثه يتعلق بالأجزاء العلوية من جسد المرأة.

كما أكد على ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية في هذا الشأن.