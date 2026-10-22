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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزهري: غير المحجبة مسلمة عاصية وليست كافرة.. والحجاب من الفرائض الدينية

الحجاب
الحجاب
اخبار التوك شو

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء الأزهر الشريف، أن عورة المرأة، تشمل جميع جسدها عدا الوجه والكفين، مشيرًا إلى أن ظهور الشعر أو أجزاء من الجسد التي يجب سترها يعد مخالفة للأحكام الشرعية.


وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا يجوز وصف المرأة غير المحجبة بالكفر، مؤكدًا أن عدم ارتداء الحجاب لا يعني خروج المرأة من الإسلام.


غير المحجبة مسلمة عاصية

 


ولفت أحد علماء الأزهر الشريف إلى أن عدم ارتداء الحجاب يعد، تقصيرًا في أداء أحد الفروض الدينية، قائلًا: «غير المحجبة مسلمة عاصية؛ لأنها مقصرة في فرض من فروض الله».


وأشار إلى أن الحجاب من الفرائض الدينية، شأنه شأن الصلاة والصيام والزكاة، مؤكدًا ضرورة التمييز بين التقصير في أداء أحد الفروض الدينية والحكم على الشخص بالكفر، إذ لا يعني ترك الفرض بالضرورة الخروج من الإسلام.
 

أزهري الأزهر الشريف الأزهر الحجاب

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