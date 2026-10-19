عباس شومان: الأزهر الشريف أطلق نداء من أجل السلام

أكد الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الأزهر الشريف أطلق نداء من أجل السلام.

وتابع أن الأزهر يحاول الاصلاح بين المسلمين وله مكانة كبيرة قلوب المسلمين، مستدركا أن كان لابد أن يطلق الأزهر الشريف النداء من أجل وقف الاقتتال.

دعا الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إلى استجابة فورية لنداء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعه العلماء ومحبو السلام، من أجل عصمة الدماء والحفاظ على ممتلكات الشعوب، والتصدي لمحاولات استهداف الأوطان وزعزعة استقرارها.

وقال شومان: «أتمنى أن يستقبل حكماء العرب والمسلمين نداء الإمام الأكبر ومعه العلماء ومحبو السلام بالقبول الفوري لعصمة الدماء وحفظ ممتلكات الشعوب، ورد كيد المتربصين بأوطاننا».

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجِّه نداءً أخويًّا عاجلًا إلى كل الأشقاء في الدول العربية والإسلامية بضرورة تغليب روح الأخوة وروابط الدين والدم واللغة، وإعلاء صوت الحكمة، والاحتكام إلى لغة العقل والحوار، والوقف الفوري والشامل لكل أعمال الحرب والقتال والتَّدمير والتَّخريب التي تستنزف مقدَّرات الشُّعوب وتُزهق أرواح الأبرياء.