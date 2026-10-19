تصالح مخالفات البناء.. خصم 25% ومحاسبة بـ5% وتخفيض رسوم الجراج إلى 4 آلاف جنيه

تتصدر تيسيرات التصالح في مخالفات البناء اهتمامات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، خاصة مع الإعلان عن تخفيضات تتعلق بطريقة حساب قيمة المخالفة، ورسوم الجراجات، وخصم نسبة من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري.

وتستهدف هذه التيسيرات تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مع مراعاة طبيعة المخالفة وموقف العقار من الترخيص، ومدى مطابقة الأعمال المنفذة للرسومات الهندسية المعتمدة.

وتختلف قيمة التصالح من حالة إلى أخرى، لذلك لا يمكن تحديد المبلغ النهائي دون مراجعة ملف العقار ونوع المخالفة والمساحة التي ينطبق عليها التصالح.

متى تتم المحاسبة على 5% فقط؟

من بين الحالات المعلنة، إذا كان المبنى حاصلًا على ترخيص، ونُفذ الهيكل الإنشائي من الأعمدة والأسقف مطابقًا للترخيص، بينما اقتصرت المخالفة على تغيير التقسيمات الداخلية للغرف، فتتم المحاسبة على نسبة 5% من سعر التصالح المقرر للمتر، وفقًا للضوابط المعلنة لهذه الحالة.

ويختلف ذلك عن الحالات التي تتضمن مخالفات أخرى في الرسومات أو المساحات أو العناصر الإنشائية، إذ يتحدد أسلوب الحساب بحسب طبيعة الأعمال المخالفة ومدى مطابقتها للترخيص الأصلي.

أما في حالة زيادة البروز أو تقليل المناور مع الالتزام بباقي الرخصة، فتشير التيسيرات المعلنة إلى احتساب مساحة المخالفة الفعلية بدلًا من محاسبة المواطن على كامل المساحة، متى انطبقت شروط الحالة.

خصم 25% عند السداد الفوري

يتيح الإطار القانوني للتصالح منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.

كما يسمح القانون بسداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة لا تجاوز خمس سنوات، وفقًا للقواعد المعمول بها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعائد في حالات التقسيط التي تتجاوز ثلاث سنوات.

ويجب التمييز بين نسبة الخصم القانونية التي يجيزها القانون والخصومات أو آليات الحساب المرتبطة بحالات محددة؛ إذ لا يعني الإعلان عن تيسير معين انطباقه تلقائيًا على جميع طلبات التصالح.

رسوم الجراج.. متى تنخفض إلى 4 آلاف جنيه؟

تشمل التيسيرات المعلنة الحالات التي يوجد فيها جراج بالعقار، لكنه لا يستوعب جميع الوحدات السكنية. ففي هذه الحالة، يمكن احتساب رسوم الجراج بقيمة 4 آلاف جنيه بدلًا من 8 آلاف جنيه لكل وحدة، بحسب المساحات والأكواد والضوابط المطبقة.

أما إذا كان الجراج كافيًا لجميع الوحدات السكنية، فلا تتم المحاسبة على الجراجات وفقًا للحالة المعلنة.

كذلك، يمكن للمواطنين الذين صدرت لهم قرارات بعدم المطابقة رغم وجود جراج بالعقار التقدم بتظلمات وإرفاق المستندات التي تثبت موقف الجراج، لإعادة دراسة الطلب وتحديد مدى استحقاق التخفيض.

هل تخصم الغرامات السابقة من قيمة التصالح؟

تشمل التيسيرات المعلنة خصم الغرامات التي سبق سدادها بموجب أحكام قضائية عن مخالفات البناء محل طلب التصالح، من إجمالي القيمة المستحقة، وفقًا للضوابط المنظمة.

كما يحدد القانون قيمة المتر وفقًا للمستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة الحدود القانونية المقررة.

وينبغي للمواطن مراجعة المركز التكنولوجي المختص لمعرفة قيمة التصالح المستحقة لحالته، والمستندات المطلوبة، وإمكانية الاستفادة من الخصومات أو التظلمات، لأن تحديد التكلفة النهائية يرتبط بملف العقار والمخالفة الفعلية.