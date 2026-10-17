السداد الفوري أو التقسيط.. تيسيرات أتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء

أقر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط تتيح للمواطنين سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفق مواعيد محددة، مع إمكانية الاستفادة من تخفيض عند السداد الفوري أو توزيع المبلغ المستحق على أقساط تمتد لعدة سنوات، وفقًا للشروط المنظمة.

وأجاز القانون منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة سداد المبلغ دفعة واحدة، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويلتزم مقدم طلب التصالح باستكمال سداد باقي المقابل خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة على طلبه، وفقًا لما نص عليه القانون.

التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات

ويجوز سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. وإذا تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات، يستحق عائد لا يجاوز 7%، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

قيمة مقابل التصالح؟

تنص المادة (8) على تحديد مقابل التصالح لكل منطقة وفقًا لسعر المتر المسطح، مع مراعاة مستوى العمران والحضارة وتوافر الخدمات. ويتراوح المقابل بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح.

ويستند تحديد القيمة إلى ما تقرره السلطة المختصة، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.