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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج تؤكد وحدة المصير العربي

الدكتورة داليا الأتربي
الدكتورة داليا الأتربي
محمد الشعراوي

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي تعكس ثوابت الدولة المصرية في دعم الأشقاء العرب، وترسخ مبدأ أن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة، وأن استقرار دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها.

وقالت الأتربي إن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لمساندة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها وسيادتها حال طلب ذلك، يحمل رسالة واضحة بأن مصر تتحرك انطلاقًا من مسؤوليتها العربية وإدراكها لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الخليجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتضامن والمصالح المشتركة، بما يجعل الحفاظ على أمن الأشقاء جزءًا أصيلًا من الرؤية المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن دعوة الرئيس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث التفويض اللازم للتحرك حال طلب المملكة تعكس أهمية التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي من خلال المؤسسات الدستورية المختصة، وتؤكد أن الدولة المصرية تجمع بين الجاهزية لحماية مصالحها ومساندة أشقائها، والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاتخاذ القرارات المصيرية.

وأوضحت الأتربي أن التطورات الإقليمية الراهنة تفرض ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، وتوحيد المواقف تجاه التهديدات التي تستهدف سيادة الدول أو أمن منشآتها الحيوية، لافتة إلى أن تداعيات أي تصعيد في منطقة الخليج لا تقتصر على حدودها الجغرافية، بل تمتد إلى أمن المنطقة وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وهو ما يستدعي تحركًا عربيًا مسؤولًا يحافظ على المصالح المشتركة ويحول دون اتساع دائرة الصراع.

وشددت على أن الموقف المصري يجمع بين التمسك بخيار السلام والعمل على خفض التصعيد، وبين امتلاك القدرة والإرادة لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الشعوب، مؤكدة أن التضامن العربي الحقيقي يتجاوز حدود البيانات والمواقف المعلنة إلى التنسيق الفعلي وتحمل المسؤولية المشتركة، بما يحفظ سيادة الدول العربية ويدعم استقرار المنطقة

الدكتورة داليا الأتربي مجلس النواب البرلمان الرئيس السيسي

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