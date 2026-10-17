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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي حصن الأمان للخليج.. وتعزز الاستقرار الإقليمي وقوة مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
معتز الخصوصي

​أكد وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الخطاب التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية يحمل دلالات استراتيجية حاسمة تؤكد  محورية الدور المصري في حماية البوابة الشرقية للوطن العربي، مشددا على أن حماية أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي هو امتداد مباشر وحتمي للأمن القومي المصري.

​وأوضح التمامي في تصريحات اليوم  أن تعهد الرئيس السيسي بالوقوف إلى جانب الأشقاء في الخليج والدفاع عن سيادتهم ضد أي مخاطر محتملة يعكس التزام مصر الراسخ بنصرة قضايا أمتها، لافتا إلى أن القيادة السياسية لا تكتفي بالخطاب الدبلوماسي بل تمتلك الشجاعة والقدرة على ترجمة الأقوال إلى أفعال حاسمة وقت الأزمات.

​وثمن عضو مجلس الشيوخ إشارة الرئيس السيسي  إلى دور المؤسسة التشريعية وحرصه على الالتزام الكامل بالآليات الدستورية من خلال العودة لمجلس النواب للحصول على التفويض اللازم عند الضرورة القصوى، معتبرًا أن هذا النهج يبرز الشفافية العالية والتكامل المؤسسي في إدارة الملفات المصيرية للدولة.

​وأضاف التمامي أن الموقف المصري يتسم دائما بالرشد والاتزان فالتأكيد على أن التحركات تهدف حصريًا للدفاع والردع دون السعي نحو تأجيج الصراعات يثبت رغبة القاهرة الصادقة في إرساء دعائم السلام، مع الاحتفاظ بكامل الحق والجاهزية لردع أي طرف يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن الترابط  بين القاهرة والرياض والدل الخليجية يمثل صمام الأمان الحقيقي لصد التحديات الإقليمية الراهنة، داعيًا إلى تكاتف كافة الجهود العربية لمواجهة المخاطر المشتركة وحماية مقدرات الشعوب العربية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مجلس الشيوخ مستقبل وطن

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