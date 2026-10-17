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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانى: الرئيس السيسي يجسد تضامن مصر مع الخليج ويحمي ثوابت الأمن القومي العربي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه حماية الأشقاء في دول الخليج يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على التضامن العربي والمسؤولية المشتركة، ويؤكد أن أمن الدول العربية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لحماية المنطقة من مخاطر الصراعات والتوترات المتصاعدة.

وقال «عكيرش» إن العلاقات المصرية الخليجية ليست مجرد علاقات دبلوماسية أو مصالح متبادلة، وإنما روابط تاريخية راسخة تجمع الشعوب العربية، وتستند إلى وحدة المصير والتكامل الاقتصادي والتعاون السياسي، فضلًا عن المواقف المشتركة التي أثبتت أهميتها في مختلف الأزمات والتحديات التي شهدتها المنطقة على مدار عقود.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتشاور، وتجاوز الخلافات، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة وسيادة دولها، مشيرًا إلى أن التضامن العربي الحقيقي لا يتوقف عند حدود التصريحات والمواقف السياسية، بل يتطلب تعاونًا مستمرًا، وتبادلًا للتقديرات، وتحركًا مسؤولًا يحافظ على المصالح المشتركة ويحول دون اتساع دائرة الصراع.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الموقف المصري يعبر عن مسؤولية تاريخية تجاه الأشقاء، ويؤكد حرص الدولة المصرية على حماية الأمن العربي، مع الالتزام بتقدير تداعيات أي خطوات محتملة، ومراعاة الأطر الدستورية والقانونية، بما يضمن وضوح الأهداف وتجنب التصعيد غير المحسوب.

وفي سياق متصل، وجّه «عكيرش» التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة لحماية الدولة المصرية وصون مقدراتها والحفاظ على استقرارها، مؤكدًا أن بناء دولة قوية لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالعمل الجاد، وإعداد الكوادر القادرة، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، وتقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى.

وأشار إلى أن قوة مصر تستند إلى تماسك مؤسساتها الوطنية ووعي شعبها وقدرته على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره مسؤولية مشتركة تتطلب الاصطفاف الوطني والعمل والإخلاص، وعدم السماح باستغلال الأزمات للإضرار بمصالح الدولة أو المساس بمقدرات الشعب.

 مصر ستظل متمسكة بدورها العربي

وشدد النائب موسى عكيرش على أن مصر ستظل متمسكة بدورها العربي، وحريصة على دعم استقرار أشقائها، بالتوازي مع حماية أمنها القومي وصون مقدراتها الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الوعي والتكاتف والتنسيق العربي، حتى تظل المنطقة بعيدة عن دوائر الفوضى والصراعات.

واختتم «عكيرش» تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة المصرية تكمن في وحدة شعبها وتماسك مؤسساتها وقدرتها على الجمع بين الحزم والحكمة، قائلًا إن مصر ستظل حريصة على أمنها واستقرارها، وعلى علاقاتها الراسخة مع أشقائها العرب، وستبقى رايتها عالية بإرادة أبنائها وعمل مؤسساتها الوطنية . 

موسى عكيرش مجلس النواب عبد الفتاح السيسي السياسة المصرية حماية الأشقاء

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