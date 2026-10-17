وكيل إفريقية النواب : الرئيس السيسي يحشد الموقف العربي لصون أمن الخليج ومواجهة التحديات

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الخليجية تمثل رصيدًا استراتيجيًا مهمًا للدول العربية، وأن الموقف الذي أعلنه الرئيس السيسي يعكس حرص القاهرة على استمرار هذه العلاقات وتطويرها في مواجهة التحديات المشتركة.

وقال " سليم " : إن الشراكة بين مصر ودول الخليج تقوم على تاريخ طويل من التعاون، وتشمل الاستثمارات والتجارة والطاقة والعمل والتنسيق السياسي، بما يجعلها نموذجًا للعلاقات التي تتجاوز المصالح الآنية إلى شراكة ممتدة.

وأضاف أن الحفاظ على هذا الرصيد يتطلب استمرار التشاور بين القيادات، وتطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز الثقة المتبادلة، والعمل على معالجة أي تحديات من خلال الحوار والتنسيق.

استعداد مصر لحماية الأشقاء

وأشار إلى الدكتور محمد سليم أن استعداد مصر لحماية الأشقاء إذا طلبوا ذلك يعبر عن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، لكنه يأتي في إطار مسؤولية واضحة تستلزم الالتزام بالدستور والقانون وتقدير الظروف المحيطة مشدداً على أن العلاقات القوية لا تُقاس بالمواقف في أوقات الأزمات فقط، وإنما بقدرة الدول على بناء مصالح مشتركة، وتطوير مشروعات تنموية، وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق مكاسب متبادلة.

وأوضح أن استقرار الخليج يدعم البيئة الإقليمية التي تتحرك فيها المصالح المصرية، كما أن قوة مصر ومكانتها تمثلان عنصرًا مهمًا في منظومة العمل العربي