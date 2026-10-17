برلمانيون وسياسيون وإعلاميون: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تاريخية

-ضياء الدين داود: خطاب الرئيس السيسي تاريخي

-أحمد موسى: الرئيس يلتزم بما يقوله وينفذه

-عمرو أديب: الخبر عامل صدمة

أدلى الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، العديد من التصريحات الهامة والملهمة للشارع المصري والسعودى، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.

أدت التصريحات إلى ردود فعل واسعة في أوساط الإعلام والسياسة، نرصدها لكم في السطور القادمة.

أشاد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج أول دفعة من الأكاديمية العسكرية المصرية، واصفًا إياه بالتاريخي.



قال "داود" "خطاب تاريخي لرئيس الجمهورية يضع خارطة طريق للمستقبل، ويؤكد على مسار دستوري لتسليم وتسلم السلطة في 2030".

وأضاف: "نختلف ونتفق تحت مظلة الدستور والعلم، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الخطاب التاريخي، حفظ الله مصر وطنًا وشعبًا وجيشًا".



وعلق الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، مؤكدًا أن مصر ستتحرك للدفاع عن المملكة حال طلب ذلك.

ونقل أحمد موسى تصريحات الرئيس السيسي، جاء فيها أن مصر مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السعودية، مع دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم لإرسال قوات للدفاع عن المملكة، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذا طلبت القيادة السعودية ذلك.



وأكدت التصريحات أن الهدف من أي تحرك مصري هو الدفاع عن المملكة العربية السعودية، وليس الاعتداء على أي طرف.

وعلق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الالتزام بالدستور وعدم المساس به، وتأكيده أن نهاية فترة رئاسته لمصر في عام 2030 أمر محسوم، معتبرًا أن هذه التصريحات تؤسس لانتقال السلطة بشكل سلس وسلمي.

وقال أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن مصر لا يزال أمامها 43 شهرًا حتى نهاية فترة حكم الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس التزامه بالدستور وعدم المساس به، رغم ما وصفه بتحقق الاستقرار والأمن والتنمية، يمثل تحولًا في مسار تداول السلطة في مصر.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي، بحسب تعبيره، يلتزم بما يقوله وينفذه، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية، وأن الشعب المصري ستكون له الكلمة الفصل في النهاية.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس تتضمن تأكيدًا على دور القوات المسلحة في حماية الدولة والدستور، لافتًا إلى أن الدستور حدد دور القوات المسلحة في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة.

وعلّق الإعلامي عمرو أديب، على الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، معتبرًا أن التصريحات أثارت حالة من الارتباك في المواقف السياسية.

وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الخبر عامل صدمة لا المعارضة عارفة تبنى موقف ولا الموالاة فاهمه تفرح ولا تحزن!».

