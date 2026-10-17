برلمانية: رسائل الرئيس السيسي بشأن إعداد القيادات تعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية تعكس توجه الدولة نحو بناء قيادات وطنية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة واقتدار.

وأوضحت سجى عمرو هندي أن حديث الرئيس عن امتلاك مصر كفاءات وقدرات بشرية تفوق ما يمكن أن يمتلكه أي فرد بمفرده، يؤكد أن قوة الدولة لا ترتبط بالأشخاص، وإنما بمنظومة متكاملة لإعداد الكوادر وتأهيلها، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ضمانة أساسية لاستمرارية مؤسسات الدولة وتقدمها.

وأضافت أن إعداد القيادات يجب أن يستند إلى أسس موضوعية تقوم على الجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن المجاملات، لافتة إلى أن تولي المناصب العامة ينبغي أن يخضع لمعايير علمية وعملية دقيقة، تراعي القدرات الإدارية ومهارات اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

التأهيل الحقيقي للكوادر

وأكدت أن التأهيل الحقيقي للكوادر، بما في ذلك الكفاءات العلمية من حملة الدكتوراه، لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يمتد إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات العملية داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب برامج تدريبية مستمرة وآليات تقييم موضوعية.

وشددت على أن بناء قاعدة واسعة من القيادات المؤهلة يمثل استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل، ويعكس نهجًا استباقيًا في التخطيط يضمن استمرارية العمل المؤسسي وعدم تأثره بالتغيرات، موضحة أن إعداد الكوادر عملية تراكمية تتطلب المتابعة والتقييم وقياس الأثر الفعلي لمدى قدرتها على تحويل المعرفة والخبرات إلى أداء فعال على أرض الواقع.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بالتأكيد على أن ترسيخ مبادئ الجدارة والكفاءة والمساءلة يمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.